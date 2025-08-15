Срещата Тръмп-Путин: Разговор за мир или за бизнес?

Разговори за мир или разговори за бизнес? Доналд Тръмп и Владимир Путин се събират за среща, за която макар очакванията да са големи, мнозина казват, че може да е далеч от "историческа". За първи път от 10 години Путин ще стъпи на американска земя. Ще бъде и първият руски лидер посетил американската военна база "Елмендорф" - ключова по време на Студената война.

В тон със студените температури в Аляска или затопляне между Вашингтон и Москва - разговорът между Путин и Тръмп може да има всякакъв изход.

Преди да замине за Аляска, американският президент коментира, че залозите са високи. На борда на Еър форс 1 каза, че Украйна трябва да получи гаранции за сигурността си, но че това не означава членство в НАТО. Допълни и че Владимир Путин може и да е лидер с много опит, но и той не му отстъпва.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Разбираме се и се уважаваме взаимно. Мисля, че днес ще се разберем за нещо. Забелязах, че води много бизнесмени със себе си и това е добър сигнал. Харесва ми, че искат да правим бизнес, но това не може да стане преди войната да приключи. Ще обсъдим окупираните украински територии, но решението за тях трябва да бъде взето от Украйна. Аз не съм тук, за да преговарям от името на Украйна. Моята работа е да ги сложа на масата за преговори.

Вчера Тръмп не скри, че има 25% вероятност срещата да се окаже "провал". И допълни, че ще са му необходими само 5 минути, за да разбере дали Путин има желание да сложи край на войната в Украйна.



От Москва са внимателни в изказванията си, но съставът на руската делегация, в който са включени, както външният министър Сергей Лавров, така и тези на отбраната и финансите е знак, че Путин идва подготвен да води разговори и за бизнес.

Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия:

Никога не правим предварителни прогнози. Имаме аргументи и ясна позиция. Ще ги обясним. Много беше направено по време на посещението на Уиткоф. Президентът Путин го спомена. Уиткоф говори от името на президента Тръмп. Надявам се този много полезен разговор да продължи.

На хиляди километри от Европа и от украинския фронт, в отсъствието на Володимир Зеленски или европейски лидери - никой не очаква срещата между Тръмп и Путин да бъде повторение на конференцията в Ялта и да бъде постигнат мир още днес. Тръмп изтъкна, че много по-важна ще бъде по думите му втората среща - между него, Путин и Зеленски.

проф. Джавед Али, експерт по публична сигурност:

Не мисля, че тази среща ще доведе до каквото и да е трайно решение или сделка. Дори самият Тръмп го намекна. Но може да бъде очертана рамката на бъдещи преговори за мир. В най-добрия случай, може да бъде договорено временно примирие.

Като игра на карти и надцакване кой ще извади по-силна ръка - така анализатори определят диалога между Тръмп и Путин. Критици на решението на американския лидер да покани руския президент в Аляска казват, че с този ход вече е легитимирал Путин и действията му в Украйна.

Анджела Стенд, политически анализатор:

Путин има един силен коз в ръкава си и той е увереността, която днешната среща ще му донесе. С поканата да посети Съединените щати, де факто се слага край на изолацията му от страна на Запада. А освен, че иска да бъде миротворец, Тръмп е и бизнесмен - двамата ще правят бизнес, това е сигурно.

Според експерти, е възможно американският и руският президент да обсъдят потенциална сделка за редките минерали, които САЩ вече се договориха да добиват в Украйна, а също и облекчаване на санкциите срещу Русия. Малко преди изтичането на споразумението нов старт, лидерите на двете най-големи ядрени сили трябва да решат какво ще бъде бъдещето на тяхното въоръжение.

Подписване на каквито и да е споразумения, обаче, не е планирано за днес.