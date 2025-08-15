Росен Барчовски: Дано публиката ни помогне в мача с Австрия

Много проблеми за решаване има пред националния селекционер Росен Барчовски преди утрешния двубой срещу Австрия. След като вече стана ясно, че Брандън Йънг отпада поради контузия, а Йордан Минчев трябваше да се присъедини към германския Кемниц, стана ясно, че и Александър Стоименов няма да може да вземе участие в утрешния двубой, тъй като е изкълчил глезен по време на една от последните тренировки.

Аут от двубоя срещу австрийците е и голямата ни звезда Александър Везенков, който също продължава да се възстановява от травма в глезена.

„На нас са ни необходими за класиране задължително две победи. Колкото повече победим тук Австрия, с толкова по-малко може да победим в Нидерландия. Трудна е сметката и сега да обяснявам на хората, не е необходимо, пак казвам първо да минем мача утре“, коментира националният селекционер Барчовски. „Ясно е, че трябва да компенсираме с много енергия и желание. Най-вече с атмосферата тук, надявам се да стане така, че да ни помогне. Трябва да тръгне мачът добре, да си отпуснем малко душите. В този състав нищо не мога да направя повече“, каза още Барчовски.

България посреща Австрия утре вечер в „Арена Ботевград“.



