Росен Барчовски: Дано публиката ни помогне в мача с Австрия

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Селекционерът на баскетболния отбор има за решаване кадрови проблеми.

Росен Барчовски
Много проблеми за решаване има пред националния селекционер Росен Барчовски преди утрешния двубой срещу Австрия. След като вече стана ясно, че Брандън Йънг отпада поради контузия, а Йордан Минчев трябваше да се присъедини към германския Кемниц, стана ясно, че и Александър Стоименов няма да може да вземе участие в утрешния двубой, тъй като е изкълчил глезен по време на една от последните тренировки.

Аут от двубоя срещу австрийците е и голямата ни звезда Александър Везенков, който също продължава да се възстановява от травма в глезена.

„На нас са ни необходими за класиране задължително две победи. Колкото повече победим тук Австрия, с толкова по-малко може да победим в Нидерландия. Трудна е сметката и сега да обяснявам на хората, не е необходимо, пак казвам първо да минем мача утре“, коментира националният селекционер Барчовски.

„Ясно е, че трябва да компенсираме с много енергия и желание. Най-вече с атмосферата тук, надявам се да стане така, че да ни помогне. Трябва да тръгне мачът добре, да си отпуснем малко душите. В този състав нищо не мога да направя повече“, каза още Барчовски.

България посреща Австрия утре вечер в „Арена Ботевград“.

Подробности вижте в репортажа на Борил Гочев!

