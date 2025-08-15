БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бойко Борисов за синхрона, разбойническата приватизация и паянтовата конструкция

Милена Кирова
У нас
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов видя много добър синхрон между президента Румен Радев, "Продължаваме промяната" и "ДПС-Новото начало" в последно време. И даде пример с идеята за закриване на Антикорупционната комисия. По казуса с имотите с отпаднала необходимост, Борисов изтъкна, че не трябва разбойническа, а прозрачна приватизация.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изтъкна, че за всички години управление на партията му няма държавен имот, който да е продаден или приватизиран, от който да се срамува.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ:
Група леви партии, начело с популист-президент си измислят посредата на лятото, защото ПП казаха, че с телата си щели да бранят държавната собственост. В същото време ДБ се представят за дясна партия. Пеевски и той ги брани. И Радев брани. Само, че не казват от кого ги бранят. И кой е тръгнал да приватизира? И какво е останало след разбойническата приватизация да се приватизира да ги питам. Но просто битката в център-ляво вече е толкова голяма, че те всеки ден си търсят някакъв повод. За съжаление в дясно останахме само ние. Лесно е да казваш: за хората, против приватизация, против еди какво си.

Борисов даде пример с казарми в Стара Загора, които са превърнати в паркове. И друг пример: казармата в Пловдив, която стои обрасла и не се ползва за нищо.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ:
Ние като дясна партия считаме, че държавата не е добър стопанин. И цяла Европа, Америка, Канада, Япония работят на базата на частния сектор. Да, не трябва разбойническа, а прозрачна приватизация. Ми и аз с тялото си ще браня, ще застана като Матросов и ще браня срутената казарма у Пловдив. Просто звучат смешно. Правителството се бори с пожари, действа - хубаво, лошо, свършва доста работа.

Борисов открои сходни политически изказвания и действия.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ:
Наблюдавам напоследък много добър синхрон между Радев, ПП и Новото начало. Погледнете ги как всеки ден първо излизат ДБ и ПП и казват: закриваме КОНПИ. Няколко дена след това Ново начало Пеевски излиза и казва: закриваме КОНПИ. До тоя момент и Радев беше за КОНПИ да се закрие. След това никой не се съобразява, че в ПВУ и тея пари по следващите плащания са включени, че по тези правила точно самия договор са включени. Е, ние казахме така: има си номинационна комисия, има си правила. Избрани са и са дадени по времето от Петков правителството. По тези правила работиме, за да може да рапортуваме в Брюксел и да си вземем парите.

На въпрос ще остане ли правителството без подкрепата на "ДПС-Ново начало", Борисов отговори:

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ:
Не, няма да остане. Затова казвам, че в момента тази паянтова конструкция, която сме направили е невъзможна дори от трите партии на мнозинства изискват много висша политическа отговорност от останалите партии и в случая аз мисля, че Ново начало няма да вървят в посока да пада правителството. Ми като не става ще отидеме на избори. И всеки един ще обясни на българите защо ще отидем на избори. Сега да си починат, докато работи правителството и като дойде септември да започнат да го клатят. Да се подготвят за протести. Сега няма протести за варненски кмет, нито нищо. След една седмица какво ще стане - оле майко.

Според лидерът на ГЕРБ баланс между институциите е възможен.

Възможен е, ако се спазваше конституцията и имахме държавен глава, който е обединител на нацията, а не държавен глава, който ползва всяко военно училище и докато дава пагоните на курсантите да изговори всичко срещу правителството, което е избрано по демократичен път, има три партии вътре в него. Месеци наред правителството работи без посланици, без главен секретар, без шеф на ДАНС.

Преди разговора Тръмп-Путин, Борисов изтъкна, че такива големи държави няма да тръгнат на директна среща, ако няма някакъв план и изрази надежда този план да е положителен и за Европа, и за Украйна, и за Русия.

#лидер на ГЕРБ #Бойко Борисов

