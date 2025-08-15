В очакване на ключовата среща в Аляска между Тръмп и Путин за бъдещето на Украйна

Разговорът по-късно тази вечер между президентите на САЩ и Русия ще бъде първия на четири очи от началото на войната в Украйна. А мястото далеч не е избрано случайно - някогашната руска територия и настоящ американски щат Аляска. И военна база "Елмендорф" - ключова по време на Студената война. Освен, че за първи път ще стъпи на американска земя от 10 години, Владимир Путин ще бъде и първият руски лидер посетил най-северната американска база.

С умерен оптимизъм и заявката, че "залозите са високи" - така Доналд Тръмп отпътува към Анкъридж, Аляска. Владимир Путин пък първо беше в Магадан, а след по-малко от два часа трябва да пристигне за началото на срещата с Тръмп.

"Урок по слушане" за Доналд Тръмп - така от Белия дом нарекоха предстоящите днес разговори. А ако заявката на Кремъл се окаже вярна - то срещата може да продължи най-малко 6-7 часа. С умерен оптимизъм, че резултати все пак може и да има Доналд Тръмп замина за Аляска. Около 22:00 часа американския президент лично ще посрещне руския си колега Владимир Путин на летището в Анкъридж. Часове по-рано руският външен министър Сергей Лавров показа, че знае, че в езика на дипломацията и дрехите говорят като се появи с тениска с надпис СССР.

Тръмп казва, че ключово за него ще бъде не да преговаря от името на Украйна, а да договори втора среща, в която този път да участва и Володимир Зеленски. И все пак, руският и американският президент ще трябва да обсъдят въпроса за прекратяване на огъня. Тръмп нарече днешните разговори "шанс и за бизнес", а от Кремъл ги определят като "възможност за рестарт на руско-американските отношения". Като условие за разговор Путин-Зеленски руската страна поиска конкретни резултати днес. Очаква се двамата да обсъдят икономическите отношения между Русия и Съединените щати, а също така и въпроса за ново ядрено споразумение.

Преди дни Доналд Тръмп коментира, че може и да се наложи Украйна да се откаже от част от окупираните си територии, но днес беше на мнение, че решението за това ще бъде изцяло на Киев. Става дума за Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области. Украйна е категорична, че няма да се съгласи на подобен ход.

Преди минути американският президент Доналд Тръмп заяви, че не знае какво би превърнало срещата му с руския лидер Владимир Путин в успех. Пред журналисти на борда на "Еър Форс 1" Тръмп заяви, че би искал прекратяване на огъня още днес.

И докато очакваме да видим ще бъде ли направена крачка към постигането на мир - на бойното поле взаимният обстрел не стихва. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да атакува страната му в часовете преди срещата Тръмп - Путин в Аляска. Русия е изстреляла балистична ракета срещу украинската Днепропетровска област, съобщава местният губернатор. По негови данни има поне един загинал и един ранен.

Засегнати са камион и микробус. Руски дрон е ударил и автомобил до газостанция в Суми. Шофьорът е с изгаряния. Руски артилерийски удар е засегнал училище в центъра на Херсон, където няма пострадали. По-рано украинските военни съобщиха, че са атакували с дронове руска рафинерия в Самарска област, на повече от 800 километра от украинската граница. Инсталацията захранва с гориво руските въоръжени сили. При друг украински удар с дрон е бил поразен жилищен блок в руския град Курск. Местният губернатор съобщи за загинала жена и 10 ранени. Украински дронове са атакували и речно пристанище в руската област Астрахан, където е бил повреден товарен кораб.

Дълъг беше пътят до днешната среща. Макар още в първите дни на мандата си да каза, че планира да се срещне с Путин, едва през пролетта Доналд Тръмп каза, че е готов да се срещне с Владимир Путин и Володимир Зеленски в Истанбул. Макар украинският лидер да пристигна в Турция, то нито руският, нито американският президент бяха там. Вместо това се проведоха преки преговори между украинска и руска делегация.

Серия масирани руски удари срещу Украйна станаха причина в края на юли Тръмп да обяви първо 50, а след това 10 дневен ултиматум на Путин да сложи край на войната.

снимки: БТА, БГНЕС

Часове преди да изтече ултиматумът, специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф се срещна с руския президент в Москва. Не знаем какво точно са си казали, но знаем едно - че часове по-късно Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин. Това ще е шести разговор на четири очи между двамата.

