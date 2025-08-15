БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Временна глътка въздух: АГ отделението в Перник отново приема пациенти

Теодора Георгиева
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Акушерки от Кюстендил поемат 24-часови дежурства, докато се търси трайно решение

Снимка: БТА/Архив
След едномесечно прекъсване заради липсата на персонал, Отделението по акушерство и гинекология в болницата в Перник възобнови дейност и приема пациенти. За осигуряване на 24-часова медицинска помощ дежурства поемат акушерки от болницата в Кюстендил. За момента обаче тази мярка е временна. А новото ръководство се опитва да намери трайно решение на проблема с кадровия състав в болницата.

С усмивка Анна Мирчева, която е бременна в 7-я месец посрещна новината, че АГ отделението в Перник отново работи:

"Тук е моят доктор, при него си следя бременността и искам да родя в тази болница."

За осигуряване на 24-часова медицинска помощ дежурства ще поемат четири акушерки от болницата в Кюстендил.

Д-р Явор Дренски – изп. директор на МБАЛ "Рахила Ангелова": "Имаме спогодба с "Майчин дом", те също имат готовност да ни подкрепят и продължаваме да търсим акушерки на пълно работно време. На този етап това е решение, за съжаление не е трайно, за да имаме трайно решение, трябва да бъдат на постоянен договор."

Силвия Иванова е акушерка с 33-годишен стаж от Кюстендил. От днес помага на колегите си в Перник:

"Днес ми е първото 24-часово дежурство. На добра воля решихме да подкрепим, съчетаваме двете работни места, да си помагаме."

Десислава Асенова – старша-акушерка: "Дават дежурства и сме направили пълен график до края на месеца. - На каква възраст е най-младата акушерка? – Най-младата съм аз. – Колко години стаж имате? – 20 години, а най-възрастната – над 70-годишна е."

Откакто родилното отделение в Перник работи отново, се е родило едно бебе.

#недостиг на акушерки #болница Перник #липса на кадри #АГ отделение #родилки #Перник

