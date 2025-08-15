БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза...
Чете се за: 04:32 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Потребителската кошница: Има задържане на цените този месец, отчитат от КНСБ

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора , Репортер: Росица Колева
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази
нси цените храните алкохола тютюневите изделия продължават растат
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Задържане на цените на продуктите от малката потребителска кошница на месечна база, отчитат от КНСБ. Това е заради поевтиняване на част от основните стоки. Притеснително според синдиката е, че цените на едро и на дребно са със сериозни отклонения между 30 и 70%. А цените в големите търговски вериги са по-високи в сравнение с малките магазини, става ясно още от данните.

С 8 стотинки по-евтина е била малката потребителска кошница през юли в сравнение с юни. КНСБ отчита спад на цените на яйцата, сиренето, ориза, брашното, киселото мляко, както и на някои сезонни зеленчуци, сред които домати, краставици, картофи.

- Ами, да. Има леко намаление в цените, но съвсем малко, не се усеща.

Ана Антонова: "Зависи от качеството. Как да ви кажа? Ето тук и по 3 лева и по 2 лева. Аз си взех от 3 лева."

От КНСБ отчитат и голяма разлика между цените в малките и големите търговски обекти.

Любослав Костов, главен икономист на КНСБ: "Малките търговски обекти държат по-ниски цени от големите. Въпреки че големите имат по-голяма пазарна сила, повече стоки и асортимент, повече възможност за икономии от мащаба, за промоции, за всякакъв друг тип оферти към клиентите. Това, което виждаме е, че малките търговски обекти държат средност между 1 и 10 процента по-ниски цени на тези 21 стоки от големите."

Виолета: "Увеличение има по суперите, аз бях вчера. Имаше едно леко увеличение. Тук горе-долу са добри, умерени. Истински работи, качествени, докато в другите - хем надценка голяма, хем не е така качеството на ниво."

Данните на КНСБ показват още, че има голяма разлика между цените на едро и цените на дребно.

Латинка Петрова, управител на магазин: "Споделят, че всичко е много скъпо и една потребителска кошница им излиза много по-скъпо от преди. Последните два-три месеца, откакто се заговори за евро, оттогава всичко започна да скача."

Георги: "Не усещам някаква особена разлика от това, което беше. Може да има нещо дребно, ама то не е съществено според мен."

Антоанета: "Когато тръгна с една определена сума, пазарувам едни и същи неща, сега напоследък тази сума не ми е достатъчна. Прибавям още към тази сума."

Заради очаквания ръст на зеленчуците през есенно-зимния сезон и динамиката в цените на слънчогледа малката потребителска кошница може да поскъпне през следващите месеци.

#потребителска кошница #цени на храните #цени на хранителните стоки #КНСБ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
2
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
3
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
4
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
5
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
6
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
4
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Икономика

Инфлацията за юли е 1,7 %, отчете НСИ
Инфлацията за юли е 1,7 %, отчете НСИ
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото? Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
Чете се за: 01:10 мин.
Ще се отразят ли митата на Тръмп на цените на стоките у нас? Ще се отразят ли митата на Тръмп на цените на стоките у нас?
Чете се за: 04:22 мин.
"За" и "против" ваксинацията на дребните преживни животни заради шарката "За" и "против" ваксинацията на дребните преживни животни заради шарката
Чете се за: 04:05 мин.
Еврото отваря врати за нови туристи и инвестиции у нас Еврото отваря врати за нови туристи и инвестиции у нас
Чете се за: 02:35 мин.
"Бензин има да се удавим, но няма биоетанол" - има ли криза? "Бензин има да се удавим, но няма биоетанол" - има ли криза?
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Пожар избухна в руенското село Разбойна, горят къщи (СНИМКИ) Пожар избухна в руенското село Разбойна, горят къщи (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево (ОБЗОР) "Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево (ОБЗОР)
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Срещата Тръмп - Путин: Разговор за мир или за бизнес?
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Бойко Борисов за синхрона, разбойническата приватизация и...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Временна глътка въздух: АГ отделението в Перник отново приема пациенти
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ