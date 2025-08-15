Потребителската кошница: Има задържане на цените този месец, отчитат от КНСБ

Задържане на цените на продуктите от малката потребителска кошница на месечна база, отчитат от КНСБ. Това е заради поевтиняване на част от основните стоки. Притеснително според синдиката е, че цените на едро и на дребно са със сериозни отклонения между 30 и 70%. А цените в големите търговски вериги са по-високи в сравнение с малките магазини, става ясно още от данните.

С 8 стотинки по-евтина е била малката потребителска кошница през юли в сравнение с юни. КНСБ отчита спад на цените на яйцата, сиренето, ориза, брашното, киселото мляко, както и на някои сезонни зеленчуци, сред които домати, краставици, картофи.

- Ами, да. Има леко намаление в цените, но съвсем малко, не се усеща. Ана Антонова: "Зависи от качеството. Как да ви кажа? Ето тук и по 3 лева и по 2 лева. Аз си взех от 3 лева."

От КНСБ отчитат и голяма разлика между цените в малките и големите търговски обекти.

Любослав Костов, главен икономист на КНСБ: "Малките търговски обекти държат по-ниски цени от големите. Въпреки че големите имат по-голяма пазарна сила, повече стоки и асортимент, повече възможност за икономии от мащаба, за промоции, за всякакъв друг тип оферти към клиентите. Това, което виждаме е, че малките търговски обекти държат средност между 1 и 10 процента по-ниски цени на тези 21 стоки от големите."

Виолета: "Увеличение има по суперите, аз бях вчера. Имаше едно леко увеличение. Тук горе-долу са добри, умерени. Истински работи, качествени, докато в другите - хем надценка голяма, хем не е така качеството на ниво."

Данните на КНСБ показват още, че има голяма разлика между цените на едро и цените на дребно.

Латинка Петрова, управител на магазин: "Споделят, че всичко е много скъпо и една потребителска кошница им излиза много по-скъпо от преди. Последните два-три месеца, откакто се заговори за евро, оттогава всичко започна да скача." Георги: "Не усещам някаква особена разлика от това, което беше. Може да има нещо дребно, ама то не е съществено според мен." Антоанета: "Когато тръгна с една определена сума, пазарувам едни и същи неща, сега напоследък тази сума не ми е достатъчна. Прибавям още към тази сума."

Заради очаквания ръст на зеленчуците през есенно-зимния сезон и динамиката в цените на слънчогледа малката потребителска кошница може да поскъпне през следващите месеци.