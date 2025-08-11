БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Цените на храните: Леко поскъпване през последната седмица

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
С един лев за седмица е поскъпнала потребителската кошница у нас

Снимка: илюстративна
С един лев за седмица е поскъпнала потребителската кошница у нас, но не заради еврото, а заради по-скъпите плодове и зеленчуци. Това отчетоха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за цените на едро. Така, основните хранителни продукти към днешна дата, струват 98 лева.

През последната седмица най-много са поскъпнали краставиците, лимоните, доматите и свинското месо. Има ли хранителен продукт, който поевтинява и защо краставиците, например, поскъпват три пъти от тържищата до магазина?

На едро краставиците само за седмица са поскъпнали с 27 стотинки и сега цената им за килограм е малко под 2 лева. В магазините на дребно са почти два пъти по-скъпи, според правителствения сайт Food price, а на столичния пазар "Иван Вазов", ги намираме за почти 6 лева - или три пъти по-скъпо, отколкото на едро. И ако държавната комисия по стокови борси и тържища отчита пазарно равновесие, потребителите говорят за сериозно поскъпване.

Ангелина Георгиева, София: "100 процента. 100 в някои моменти. Аз съм с пенсия и ако уцеля някаква промоция, това е."

Албена Петрова, София: "За някои стоки може би е нормално, годината е такава и за някои стоки като зеленчуци и плодове, много лоша година е за тях и може би имат основание.

Владимир Иванов, председател на ДКСБТ:"Да не забравяме, че имаме доста горещо време, което влияе на неритмичното предлагане, особено при зеленчуците. Плодовете е ясно, по-малко са реколтите. Имаме изменение в потребителската кошница в сравнение с предходната с 1 лев, но само преди две седмици беше 101 лева."

Потребителите обаче не намират за нормални цените в момента. Обичайните виновници за олекването на джоба им са млечните продукти, макар държавата да отчита, че те поевтиняват. На едро, килограм кашкавал струва 18 стотинки по-малко за последните 7 дни или 17.30 лева, а на дребно - 23.70 лв. Киселото и прясно мляко, и сиренето също поскъпват. С три внучета през лятото бюджетът на семейство Христина и Валентин Ламбеви изтънява.

Христина Ламбева, Русе: "Ние, пенсионерите, много спестяваме, много се лишаваме, и мляко даже не си купуваме, за да има царевица за децата, примерно. Сиренето беше по-евтино, сега си е 12.90 - 13.90 лв., в различните магазини е различна цената. Не разбираме много от това евро, но мисля, че няма да е добре."

Божидара Георгиева, потребител: "Аз усещам поскъпване на цените и според мен това е заради политиката в момента - че от еврото ще се увеличат цените, и има някакви закони, някакви горни граници, които според мен търговците ги плаши това. И предварително се застраховат."

От Държавната комисия по стоковите борси и тържищата не намират връзка между поскъпването и еврото.

Владимир Иванов, председател на ДКСБТ: "Към момента се установява, че нямаме тенденция на пазара, която е продиктувана от въвеждане на еврото. Всичко е нормално и в следствие от други фактори, но не и на еврото."

От ежеседмичния отчет става ясно и че цените на едро на праскови, моркови и дини също са надолу.

