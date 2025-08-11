БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в...
Чете се за: 02:27 мин.
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе:...
Чете се за: 04:07 мин.
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

Израелската офанзива в Газа: Убити са шестима палестински журналисти

Мартин Гицов
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Израел осъществи едни от най-тежките бомбардировки за последните седмици срещу райони източно от град Газа

нетаняху предпочита пълно окупиране ивицата газа
Снимка: БТА
Израел осъществи едни от най-тежките бомбардировки за последните седмици срещу райони източно от град Газа, съобщават палестински източници. Часове по-рано премиерът Нетаняху заяви, че очаква новата разширена офанзива срещу Хамас да приключи бързо. Френският президент Макрон определи израелските планове като крачка към безкрайна война. На този фон ООН осъди "убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия" в ивицата Газа.

Световната организация обвини Израел в целенасочен удар срещу палатка, в която са били петима сътрудници на катарската телевизия Ал Джазира. Жертвите са двама кореспонденти и трима оператори. Шестият убит е журналист на свободна практика в местни медии. Сред загиналите е 28-годишният Анас аш Шараф - известен кореспондент на "Ал Джазира", който ежедневното е отразявал конфликта.

Салма ал-Джамал - водеща на новините по телевизия "Ал Джазира": "Ще продължите да гледате истината по Ал Джазира, но Анас Аш Шариф днес няма да ви посети. Нито той, нито Мохамед Крейге ще се появят на живо във вашите домове. Вече няма да ги видите да разкриват престъпленията на израелските бомбардировки срещу домовете в Газа. Нито да ходят между палатките на разселените, сред множеството гладуващи хора или край леглата на разрушени болници. Тези кадри според убиеца трябваше да изчезнат. Тези кадри промениха международното обществено мнение за историческата несправедливост, на която е подложен палестинският народ."

Израел обяви, че Анас аш Шараф е бил мишена на удар, защото е ръководил клетка на Хамас и е участвал в ракетни обстрели на Израел. Ал Джазира отхвърля тези твърдения, а приживе самият аш Шараф отрече връзки с Хамас. Стана ясно, че той е оставил прощално послание в социалната мрежа Екс минути преди смъртта си.

Анас аш Шараф - кореспондент на "Ал Джазира" в Газа:"Израелската окупация открито заплашва с пълномащабна инвазия в Газа. От 22 месеца градът кърви под безмилостни удари от суша, въздух и море. Десетки хиляди бяха убити, а стотици хиляди ранени. Ако тази лудост не бъде прекратена, Газа ще бъде превърната в руини, гласовете на нейните хора ще заглъхнат , а лицата им ще бъдат изличени. А вас историята ще запомни като мълчаливи свидетели на геноцид, който сте избрали да не прекратите.

Френският президент Еманюел Макрон призова за мисия на ООН в Газа с цел стабилизиране на ситуацията и прекратяване на конфликта. Британският премиер Киър Стармър изрази дълбоко безпокойство от убийствата на журналисти, италианският министър на отбраната Гуидо Крозето отбеляза, че Израел е загубил своята човечност в Газа и заговори за санкции. През май миналата година Израел забрани излъчването на "Ал Джазира" в страната и закри местната редакция заради обвинения за връзки с Хамас. По-рано премиерът Нетаняху разпореди в Газа да бъдат допуснати максимален брой журналисти от международни медии, които да работят там под контрола на армията.

#ивицита Газа # Бенямин Нетаняху #Хамас

