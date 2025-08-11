Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)

Три села в Средец са в бедствено положение заради пожарите. Гората между селата Скала и Бероново беше обхваната от пламъци. Изпепелени са над 10 хиляди декара горска площ.

Хиляди декари изгоряха само за четири дни, а битката с огъня продължава и към този час. Засегнат е предимно горски фонд и земеделски земи. Пожарът е низов, вече е локализиран, но силният вятър разпалва нови огнища. Затова остава в сила и бедственото положение в Община Средец. В момента пожарът е най-близо до село Гранитец. Тежка техника е изградила просеки, за да не се допусне пламъците да достигнат къщите на хората. Засега опасност за населението няма, но страхът сред жителите не стихва. Ето и обобщението на днешния ден.

Малко повече от километър дели пламъците от първите къщи в село Гранитец. Четвърти ден хората живеят в страх, че вятърът може да пренесе огъня до домовете им.

Мария Ялабукова, жител на с. Гранитец: "Как ще спим, ние не можем да сме спокойни. В селото навсякъде има такива треви и такова чудо, че ако пламнем, абсурд е да се спасим. Там съм си заредила вода, тук имам бидони с вода. Животните ми ще изгорят, храната на животните като изгори, аз какво да взема? Голият парцал на гърба си ли? Нищо не ми трябва!”

По обяд част от потушените огнища се разпалиха отново.

Иван Кичев, кмет на Община Средец: "Но са 4 екипа на пожарната там.” Николай Георгиев, началник на РСПБЗН-Елхово: "Няма опасност за населението, за нито едно населено място.”

Пламъците тръгнаха от пътя към село Сливово и погълнаха една необитаема къща.

Величка Плачкова, кметски наместник на село Сливово: “Вятърът беше много силен, разви се много бързо. Успяхме да спасим началните къщи на селото, за да не влезе пожарът в селото. Изгоряха много земеделски площи. Близо над 1000-1200 дка.”

Все още не е ясно как се е запалил пожарът.

Иван Кичев, кмет на Община Средец: "Това си е отново или небрежност, или ако е умисъл още по-зле. Но фактът, че тръгва от двете страни на пътя почти едновременно, мен ме навежда на мисълта, че тук има някакво умишлено действие."

Огънят се прехвърли и в съседната Ямболска област, където до момента са изгорели близо 500 декара.

Вижте прякото включване на Елеана Цанова