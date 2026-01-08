БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови цени за паркиране в курорта "Албена" за летния сезон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
цени паркиране курорта албена летния сезон
Снимка: БНТ/Архив
Слушай новината

В курортния комплекс "Албена" се запазват старите цени за престой и паркиране до втората седмица на юни – 5 евро за достъп престой, съобщават от ръководството. Безплатният престой в комплекса до 30 минути също остава непроменен.

От 7 юни до 30 септември в зоните със зелен паркинг престоят до 24 часа, който досега беше 20 лева, става 15 евро. Паркирането в синята зона пък от 10 лева става 10 евро.

Най-ниска си остава цената на паркинг "Автогара" - 4 евро. Целта на ръководството на туристическия комплекс е да подобри качеството на туристическите услуги, да предотврати пътно-транспортни произшествия, да запази живота и здравето на децата в комплекса, и намали вредните емисии във въздуха.

През целия октомври цените за "зелен паркинг" и "син паркинг" ще бъдат 10 евро, а на "Автогара" си остават 4 евро.

След 1 ноември до края на годината цените за паркиране в целия комплекс запазват първоначалните си стойности от 5 евро.

#курорта "Албена" #курорт "Албена" #платени зони за паркиране #платено паркиране

Последвайте ни

ТОП 24

Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
1
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
3
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
4
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
5
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
6
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Регионални

Спасиха двама работници, бедстващи на багер заради повишеното ниво на река Арда край Хасково
Спасиха двама работници, бедстващи на багер заради повишеното ниво на река Арда край Хасково
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате по спешност, оставете автомобилите си! СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате по спешност, оставете автомобилите си!
Чете се за: 00:57 мин.
Снегорин изгоря на Северната тангента край София Снегорин изгоря на Северната тангента край София
Чете се за: 01:25 мин.
109 снегорина извършват втора обработка със смеси срещу заледяване в София 109 снегорина извършват втора обработка със смеси срещу заледяване в София
Чете се за: 01:40 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП "Илинден - Ексохи" Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП "Илинден - Ексохи"
Чете се за: 02:00 мин.
Столичната община с временни мерки за сметосъбирането в София Столичната община с временни мерки за сметосъбирането в София
Чете се за: 05:02 мин.

Водещи новини

СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате по спешност, оставете автомобилите си!
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате по...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Снегорин изгоря на Северната тангента край София Снегорин изгоря на Северната тангента край София
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
109 снегорина извършват втора обработка със смеси срещу заледяване в София 109 снегорина извършват втора обработка със смеси срещу заледяване в София
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Спасиха двама работници, бедстващи на багер заради повишеното ниво на река Арда край Хасково Спасиха двама работници, бедстващи на багер заради повишеното ниво на река Арда край Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Над 100 литра дъжд на кв. метър: Какви са щетите след наводнението...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ