Мъж открадна микробус със стока в София, полицията го залови след гонка

Мъж открадна микробус със стока, а след това беше задържан след преследване с полицията на Терминал 2 на Летище "Васил Левски" .

Сигналът е бил подаден от шофьора на фирмата, който зареждал със стока магазин на кръстовището на ул. "Оборище" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". Ключовете били оставени на таблото на превозното средство.

Малко след като потеглил с буса, крадецът бил проследен от полицията и задържан на паркинг зоната на софийското летище. Той е 35-годишен, познат на МВР заради фалшиви сигнали към телефон 112.