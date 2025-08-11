БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

Мъж открадна микробус със стока в София, полицията го залови след гонка

Тихомир Игнатов
Всичко от автора
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
мъж открадна микробус стока софия полицията залови гонка
Снимка: БТА
Мъж открадна микробус със стока, а след това беше задържан след преследване с полицията на Терминал 2 на Летище "Васил Левски" .

Сигналът е бил подаден от шофьора на фирмата, който зареждал със стока магазин на кръстовището на ул. "Оборище" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". Ключовете били оставени на таблото на превозното средство.

Малко след като потеглил с буса, крадецът бил проследен от полицията и задържан на паркинг зоната на софийското летище. Той е 35-годишен, познат на МВР заради фалшиви сигнали към телефон 112.

Задържан е мъж, прострелял смъртоносно сина си с ловна пушка
Задържан е мъж, прострелял смъртоносно сина си с ловна пушка
16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив 16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив
Чете се за: 01:02 мин.
Шофьор с над 4 промила алкохол предизвика пътен инцидент край Созопол Шофьор с над 4 промила алкохол предизвика пътен инцидент край Созопол
Чете се за: 00:40 мин.
Осем души са арестувани в София при полицейски акции срещу наркоразпространението (СНИМКИ) Осем души са арестувани в София при полицейски акции срещу наркоразпространението (СНИМКИ)
Чете се за: 04:52 мин.
Арестуваха 12 души от рокерския клуб „Хелс Ейнджълс“ за рекет, побой и грабежи Арестуваха 12 души от рокерския клуб „Хелс Ейнджълс“ за рекет, побой и грабежи
Чете се за: 02:52 мин.
Хванаха с наркотици спасител на плажа в Обзор Хванаха с наркотици спасител на плажа в Обзор
Чете се за: 00:55 мин.

Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки момент могат да навлязат в парк Пирин
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив 16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Ще строят параклис на Седемте рилски езера?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Есетровата луна по света (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Съдбоносна седмица за Украйна: Извънредна среща на външните...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
