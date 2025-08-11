БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Хеликоптер помага в гасенето на пожара край Сунгурларе

Четвърти ден продължава борбата с огъня в района на Сунгурларе. Обявеното бедствено положение остава в сила.

Днес има голяма надежда, че огънят ще бъде локализиран. В момента гори между селата Бероново и Скала. Фронтът е около един километър. Направена е просека с тежка техника, за да може огнеборците да стигнат до фронта. Имат помощ и от въздух - хеликоптер от базата в Ново село, а двата шведски самолета, които се очакваха да пристигнат тук, са пренасочени към пожара в Пирин. Прогнозата е доста благоприятна за днес, с по-малко вятър.

Старши комисар Николай Николаев - РДПБЗН - Бургас: "Има организация за доброволци, 9 екипа на пожарната, плюс трите екипа на общината, смятаме, че днес ще овладеем положението и то в светлата част на деня."

"БНТ: Сунгурларе няма противопожарна служба, мислите ли, че е наложително да бъде разкрита такава?

Инж. Димитър Гавазов - кмет на Сунгурларе: "Мисля, че е крайно наложително, защото някой от населените места в Сунгурларе е на 60-70 км от пожарната служба в Карнобат и при един пожар първите минути са най-важни да се овладее."

От кризисния щаб казват, че няма опасност за населението, пожарът е навътре в гората

