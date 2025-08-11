БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

Последният продавач на вестници в Париж: Историята на Али Акбар

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Френският президент Еманюел Макрон връчва орден за заслуги на последния уличен продавач на вестници

Френският президент Еманюел Макрон ще връчи орден за заслуги на последния уличен продавач на вестници.

Над 50 години Али Акбар може да бъде видян в парижкия Латински квартал и на левия бряг на Сена.

Роденият в Пакистан Али пристига във френската столица, когато е на 20 години.

Продавачите на вестници като него били около 40 по това време, днес е останал само той.

В ранните години пласирал по 80 вестника за час, а сега е щастлив, ако успее да продаде 30 копия на "Монд".

Атмосферата е различна, казва продавачът на вестници, но въпреки това усмивката не слиза от лицето му.

#вестникар # Еманюел Макрон #продавач #вестници #Париж

