Последният продавач на вестници в Париж: Историята на Али Акбар

Френският президент Еманюел Макрон ще връчи орден за заслуги на последния уличен продавач на вестници.

Над 50 години Али Акбар може да бъде видян в парижкия Латински квартал и на левия бряг на Сена.



Роденият в Пакистан Али пристига във френската столица, когато е на 20 години.

Продавачите на вестници като него били около 40 по това време, днес е останал само той.

В ранните години пласирал по 80 вестника за час, а сега е щастлив, ако успее да продаде 30 копия на "Монд".

Атмосферата е различна, казва продавачът на вестници, но въпреки това усмивката не слиза от лицето му.