Защо не можем без инфлация?

Какво представлява инфлационният цикъл?

Инфлацията винаги се свързва с нещо неблагоприятно за потребителите. както и за бизнеса. Учебникарското правило е, че 2% са здравословни за икономиката.

Затова през изминалите години, особено периодите на пикови стойности, когато имахме нива около и над 10% ръст в инфлацията, гуверньорите на централните банки казваха, че тяхната цел са заветните 2%.

Причината за това е се състои в следната графика:

1. В периоди, когато хората очакват цените да се повишават, обикновено те смятат, че ще се запази продължително и това завърта цикъл, който ги мотивира да харчат много и то сега.

2. Става дума за покупки като автомобили, домакинска техника, и всичко друго, което се използва продължително във времето, дори да изисква повече пари. Защо е така? Заради очакването, че ще стане по-скъпо в бъдеще? Продукти, без които не можем като храните, част от тях ние не може да съхраняваме дългосрочно също поскъпват, а ние пък започваме да плащаме още повече.

3. Във всички случаи обаче компаниите правят по-големи печалби, което дава по-големи възможности за развитие и растеж.

4. Това пък води до повече работни места и до по-добри финансови възможности за населението да харчи. А това води до увеличено търсене на стоки и услуги, което повишава цените.

Така имаме едно завъртане на добрия инфлационен цикъл. Последният етап от цикъла – работните места е ключов за благоденствието.

Няма проблем цените да се повишават, докато заплатите също растат защото ще продължите да потребяват същите стоки и услуги и всичко е наред – икономиката ще работи нормално, ще работи добре. Просперитетът ще бъде за всички.

Нарушение в този нормален цикъл като например, ако заплатите изостават от ръста в потребителските цени. Проблем може да настъпи обаче и в други части. Например нарушенията във веригата на доставки покрай пандемията, доведе до ръст в цените от страна на някои компании, който разруши нормалния ход на цикъл.

Какво правят централните банки – повишават лихвените нива, което повишава цената на заемите. Това се отразява на бизнеса, за който е по-скъпо и по-трудно да инвестира, да наема хора и расте. Съответно това води до забавяне на икономиката. Това обаче е предизвикателен период за домакинства, които изпитват финансови трудности. Борбата с инфлацията също води до ограничаване на търсенето.

Цените обаче може да се понижават, вместо да се повишават – тогава говорим за дефлация. Противно на очакваното може би, но това са неблагоприятни икономически периоди, които водят до дефлационна спирала.

1. Когато цените се понижават, потребителите може да отлагат големи покупки. Защо? Защото се надяват на допълнителни намаления в следващите месеци. Това обаче води до едно общо намаление на харчовете на домакинствата.

2. Обаче, когато ние харчим по-малко, печалбите на компаниите са ограничени.

3. Когато нямат пари – ограничават и разходите си, което води до съкращение в персонала, и по-малко разкрити работни позиции.

4. Безработните, също харчат възможно най-малко. Тези, които все пак са заети предпочитат да спестяват повече, за да са подготвени за финансови загуби и трудни времена.
И цените продължават да падат или най-малко остават без промяна заради ниското търсене. Това води до слаб икономически растеж.

Ако при висока инфлация се повишават лихвите, то при дефлация, централните банкери може да направят лихвите отрицателни и да се надяват, икономиката да се отпуши във времето и самата инфлация да започне да расте.

Дефлацията се наблюдава рядко исторически, но е трудна за преодоляване и може да изисква време. Голямата депресия е пример за дефлационна спирала и това, което раздвижва икономиката е Втората световна война заради увеличените разходи за отбрана и съответно възникването на работни места за военната индустрия.

Япония също е емблематичен пример за дългогодишна дефлация. Няколко фактора: проблеми с предлагането, слабо търсене и проблеми с финансовата система.

Дефлацията може да окаже негативно влияние върху икономиката, като обезкуражи разходите и инвестициите поради нарастващата стойност на парите с течение на времето.

Или с други думи цената на дефлацията е огромна и затова централните банки искат да я избегнат. Освен това, ако инфлацията не около 2%, а около 0%, това е огромен риск да се изпадне в дефлация.

