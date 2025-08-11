След вандалската проява вече има вода в русенското село Бъзън, пред воден режим обаче са три села в Русенско

Водната криза у нас се задълбочава. Ограничават водоподаването за битови нужди в няколко населени места в Русенско. Има опасност да бъде наложен воден режим, с който да се преодолее тази опасност, съобщават от областната управа в града. За какво стига и за какво не водата в този район и как ще се справят хората?

Три русенски села са изправени пред водна криза. Брестовица, Босилковци и Пейчиново са застрашени да преминат на воден режим, ако не се предприемат спешни мерки.

Драгомир Драганов, Областен управител на Русе: "По принцип голяма част от населените места са със стара водопроводна мрежа, повече от седемдесет-осемдесет години, където загубите възлизат над 80 процента и водоподаването, ако дебитът е 1000 кубически метра, около 200 отиват в населените места и е нужен спешен ремонт на водопроводната система в тези населени места. В община Борово има такъв проект, който е финансиран от Министерството на регионалното развитие, пуснато е авансово плащане. Ще се ремонтират около шест километра и половина водопроводна мрежа в населеното място, за около 2 милиона и половина, обаче още нямат финансиране и затова общината от този месец започва самостоятелно да извършва ремонтни дейности на територията на село Брестовица."

"Нашата област е една от първите области, където няма воден режим и включително и сега няма воден режим, но има ограничено потребление на тези водоизточници, защото голяма част от тях са шахтови и те са пресъхнали и затова се правят допълнителни такива байпас връзки, където могат да се захранват тези населени места, но големият проблем, както ви казах, е в самата мрежа в населените места, където загубите са изключително големи", каза Драганов.

И една добра новина. След като в петък вандалска проява върху водопреносната мрежа на село Бъзън остави без вода над 2000 души за повече от 40 часа, от снощи вода по чешмите на населеното място вече има.

"Снощи, де факто, в неделя, е пусната цялата система и населението е захранено с вода, така че всички могат да ползват услугите на ВиК оператора", допълни областният управител на Русе.

Вижте прякото включване на Пламенка Тонева.