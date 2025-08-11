БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в Газа

Ива Стойкова
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Снимка: БТА
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в Ивицата Газа, съобщи катарската телевизия.

Загинали са двама кореспонденти и трима оператори. Израелската армия потвърди, че под прицел е бил известен кореспондент на медията, за когото се смята, че е бил начело на терористична клетка на Хамас.

Според Ал Джазира убитите до момента нейни журналисти стават общо 10.

Междувременно Австралия обяви, че ще признае палестинска държава през септември, след като подобни стъпки предприеха Великобритания, Франция и Канада. Израелският премиер Бенямин Нетаняху защити военния план за Газа, определяйки го като най-добрия начин за прекратяване на войната.

