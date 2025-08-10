Борислав Палашев триумфира в българския етап на Колоездачната обиколка под егидата на Тур дьо Франс, която се проведе в района на Пещера.

"Аз съм родом от Пазарджик, това е моят край. Тренирам тук доста и знам всеки един сантиметър от самото трасе, така че със сигурност очаквах победа", коментира пред камерата на БНТ Палашев.

При дамите по 112-километровото трасе най-бърза бе Йоана Вълканова.

На по-кратката 58-километрова дистанция при мъжете триумфира Койчо Шевиков, а при дамите - Дария Ванкова.

Третото поредно издание на българския етап под егидата на Тур дьо Франс събра рекордните 1200 участници от 16 държави.

