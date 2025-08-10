Пожарът в Сунгурларе: Ситуацията остава критична, пожарът не отстъпва

Бедственото положение в района на Сунгурларе остава в сила заради големия пожар, който бушува второ денонощие. Ситуацията там продължава да е тежка. Вятърът обърна посоката си и пожарът се разрасна. Огънят се движи към село Скала. Бедствено положение е обявено и в три села на бургаската община Средец - Сливово, Синьо Камене и Гранитец. Там огънят гори в труднодостъпни места, което наложи изпращането на военни хеликоптери.

Загубите от пожара са най-големи за лозарите. Стотици декари са унищожени. Жанета с притеснение наблюдава фронта на пожара, за да не изпепели и малкото, което е останало.

Жанета Димова, лозар: „Повече от 140-150 декара в момента са тотал щета. Не могат да бъдат възстановени. Виждате ги в какво състояние са в момента. И продължава…в момента продължава."

В село Бероново, накъдето снощи се несочни огнената стихия, но го подмина, днес са обезпокоени.

Тодор Рачев, доброволец:„Днес вятърът постоянно обръща посоката и не сме извън опасност. С АТВ-то ще ходим да обходим района, да видим докъде е стигнал пожарът. С пожарникарите контактуваме и обикаляме пътеки, обясняваме им къде има пътеки за по-малки, за по-големи автомобили, с това можем да помогнем."

Христо Киряков, жител на с. Бероново:„Аз съм най-възрастният човек в селото. 90 години наближавам. Такъв пожар не е имало тук. Аз даже не очаквах, че ще се запали, а то се запали."

Не се изключва версията причината за пожара да е изхвърлен фас от цигара, тъй като предположенията са, че огънят е тръгнал край пътя между Сунгурларе и село Бероново.

Ст. комисар Николай Николаев, директор на РСПБЗН-Бургас:„Първоначално сигналът е бил в този участък и вятърът е духал в посока село Славянци, така че най-вероятно е край пътя и вследствие на вятъра бързо се е разпространил."

Инж. Димитър Гавазов, кмет на Община Сунгурларе: „Най-вероятно се предполага, че е човешка небрежност. Има опожарени над 10 хил. декара, от които по-голямата част са горски територии, голяма част от тях са иглолистни масиви, но все още не можем да кажем точните щети. Няма нанесени щети върху постройки, къщи."

Хората от Дома за възрастни с деменция, превантивно, ще останат евакуирани и днес.