Към момента с огъня продължават да се борят 9 противопожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, хеликоптер и двата шведски самолети, земеделци с техника и доброволци

Пожарът в Сунгурларско отново се разрасна
Слушай новината

Вятърът обърна посоката си и разрасна пожара край Сунгурларе. Огънят се движи към село Скала, за което са пренасочени усилия със земеделска техника - трактори с брани, които да се опитат да пресекат нивите и да спрат огъня, за да не се допусне пламъците да обхванат селото.

Усилията на кризисния щаб са съсредоточени там, за да може да се реагира максимално бързо, ако се наложи да се евакуира населението на село Скала.

Към момента с огъня продължават да се борят 9 противопожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, хеликоптер и двата шведски самолети, земеделци с техника и доброволци.

Пожарникарите са вече много уморени от продължалата повече от 48 часова борба, но усилията продължават, за да се спре огъня.

