Християн Касабов остана на 4 стотни от титлата на 110 м с препятствия в Тампере

Християн Касабов донесе втори медал на България от европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Тампере. 17-годишният българин завоюва среброто в дисциплината 110 метра с препятствия с още един национален рекорд за тази възраст - 13.31 секунди.
Спорът за златото се реши след вълнуваща битка между първите четирима, като фотофиниш отреди титлата на Матео Тони. Италианецът бе с 4 стотни от секундата по-бърз от представителя на варненския "Суперспорт".
Самият Касабов изпревари с две стотни бронзовия медалист Матиаш Зах, а чехът лиши британеца Тоби Райт от място на почетната стълбичка със същата разлика.
"Много съм доволен от първенството, защото станах втори на препятствията и си подобрих класирането си от предишното европейско първенство до 18 години. Много съм доволен, че постигнах два национални рекорда - един в сериите и сега на финала. Бях много концентриран върху бягането, не се разколебах от другите опоненти. Доволен съм, че има конкуренция, силни хора, с които да се състезавам", каза европейският вицешампион и благодари на своя треньор Симеон Попхлебаров.
Това е втори медал за България на шампионата на Стария континент до 20 г, след като стана ясно, че дисквалификация на Еманюел Идина (Франция) изкачва Зинга Барбоса Фирмино до бронзовото отличие в тройния скок.
Обрат: Бронзов медал за Зинга Барбоса Фирмино
