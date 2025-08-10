БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Чете се за: 01:55 мин.

Християн Касабов остана на 4 стотни от титлата на 110 м с препятствия в Тампере

от Константин Джаркин
Всичко от автора
Чете се за: 01:55 мин.
Лека атлетика
Спорът за златото се реши след вълнуваща битка между първите четирима, като фотофиниш отреди титлата на Матео Тони (Италия).

Християн Касабов
Християн Касабов донесе втори медал на България от европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Тампере. 17-годишният българин завоюва среброто в дисциплината 110 метра с препятствия с още един национален рекорд за тази възраст - 13.31 секунди.

Спорът за златото се реши след вълнуваща битка между първите четирима, като фотофиниш отреди титлата на Матео Тони. Италианецът бе с 4 стотни от секундата по-бърз от представителя на варненския "Суперспорт".

Самият Касабов изпревари с две стотни бронзовия медалист Матиаш Зах, а чехът лиши британеца Тоби Райт от място на почетната стълбичка със същата разлика.

"Много съм доволен от първенството, защото станах втори на препятствията и си подобрих класирането си от предишното европейско първенство до 18 години. Много съм доволен, че постигнах два национални рекорда - един в сериите и сега на финала. Бях много концентриран върху бягането, не се разколебах от другите опоненти. Доволен съм, че има конкуренция, силни хора, с които да се състезавам", каза европейският вицешампион и благодари на своя треньор Симеон Попхлебаров.

Това е втори медал за България на шампионата на Стария континент до 20 г, след като стана ясно, че дисквалификация на Еманюел Идина (Франция) изкачва Зинга Барбоса Фирмино до бронзовото отличие в тройния скок.

Обрат: Бронзов медал за Зинга Барбоса Фирмино

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки по БНТ 3!

#европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години #Християн Касабов

