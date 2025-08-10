Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти

Президентът Румен Радев обвини правителството, че готви грабеж на държавни имоти. Държавният глава призова парламента да подкрепи ветото му върху промените в Закона за държавната собственост, приети в последния работен ден на Народното събрание преди лятната ваканция на депутатите.

Правителството излезе с позиция, в която припомня, че за да избегне спекулирането с темата, е предложило парламентът да одобри програмата. А знаковото лице на „ДПС – Ново начало“ Калин Стоянов обвини президента в популизъм.

Държавният глава отправи остра критика към кабинета по повод изготвената от правителството програма за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост.

Румен Радев – президент на Република България: „Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти, някои тук по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4 400 държавни имота. Не случайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските.“

Радев се възмути, че с този ход кабинетът търси начин да бъде запълнен дефицитът в бюджета.

Румен Радев – президент на Република България: „Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи и ще пострада и природата, затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят.“

От правителствената информационна служба адресираха отговора си към тези, които тепърва започват и към онези, които продължават политически да злоупотребяват с програмата. Оттам уточняват, че тя е приета на 8 май, като основната ѝ задача е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението, на които се акумулират загуби, изразяващи се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи.

Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри програмата. От пресцентъра на кабинета посочват още, че целта е процесите да бъдат оптимизирани, в т.ч. чрез изясняване на фактическото положение, правен режим и статут на притежаваните от държавата недвижими имоти.

Депутатът от „ДПС – Ново начало“ Калин Стоянов нарече думите на президента Радев „популистка лъжа“. Според Стоянов говоренето на държавния глава внушава неистини и разделя българското общество.

В позицията си, публикувана във Фейсбук, Стоянов допълва, че Радев коментира изкуствено създадено напрежение от ПП – ДБ и казва, че промените в Закона за държавната собственост не предвиждат разпродажба на държавни имоти, а прехвърлянето им към общините в страната. Стоянов заявява още, че ДПС – Ново начало няма да допусне държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било.