БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
6814
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът Румен Радев обвини правителството, че готви грабеж на държавни имоти. Държавният глава призова парламента да подкрепи ветото му върху промените в Закона за държавната собственост, приети в последния работен ден на Народното събрание преди лятната ваканция на депутатите.

Правителството излезе с позиция, в която припомня, че за да избегне спекулирането с темата, е предложило парламентът да одобри програмата. А знаковото лице на „ДПС – Ново начало“ Калин Стоянов обвини президента в популизъм.

Държавният глава отправи остра критика към кабинета по повод изготвената от правителството програма за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост.

Румен Радев – президент на Република България: „Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти, някои тук по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4 400 държавни имота. Не случайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските.“

Радев се възмути, че с този ход кабинетът търси начин да бъде запълнен дефицитът в бюджета.

Румен Радев – президент на Република България: „Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи и ще пострада и природата, затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят.“

От правителствената информационна служба адресираха отговора си към тези, които тепърва започват и към онези, които продължават политически да злоупотребяват с програмата. Оттам уточняват, че тя е приета на 8 май, като основната ѝ задача е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението, на които се акумулират загуби, изразяващи се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи.

Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев

Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри програмата. От пресцентъра на кабинета посочват още, че целта е процесите да бъдат оптимизирани, в т.ч. чрез изясняване на фактическото положение, правен режим и статут на притежаваните от държавата недвижими имоти.

Депутатът от „ДПС – Ново начало“ Калин Стоянов нарече думите на президента Радев „популистка лъжа“. Според Стоянов говоренето на държавния глава внушава неистини и разделя българското общество.

В позицията си, публикувана във Фейсбук, Стоянов допълва, че Радев коментира изкуствено създадено напрежение от ПП – ДБ и казва, че промените в Закона за държавната собственост не предвиждат разпродажба на държавни имоти, а прехвърлянето им към общините в страната. Стоянов заявява още, че ДПС – Ново начало няма да допусне държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било.

По темата работиха: Николай Минков, Ирина Цонева и Иво Никодимов

#президентът Румен Радев #Калин Стоянов #Министерски съвет

Последвайте ни

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
2
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
3
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
4
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
5
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради съмнение за данъчни нарушения
6
НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Политика

Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител
Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител
"Продължаваме Промяната“ сезира ЕК за нарушения в процедурата за избор на ръководство наКомисията за противодействие на корупцията "Продължаваме Промяната“ сезира ЕК за нарушения в процедурата за избор на ръководство наКомисията за противодействие на корупцията
Чете се за: 03:05 мин.
Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост е внесена в парламента Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост е внесена в парламента
Чете се за: 02:05 мин.
Какви са мотивите на президента за ветото на промените в Закона за държавната собственост? Какви са мотивите на президента за ветото на промените в Закона за държавната собственост?
Чете се за: 17:42 мин.
Процедурата по избор на състав за Комисията за противодействие на корупцията продължава днес Процедурата по избор на състав за Комисията за противодействие на корупцията продължава днес
Чете се за: 01:20 мин.
Наталия Киселова: Изказването на президента за програмата за държавните имоти е по-скоро политическо Наталия Киселова: Изказването на президента за програмата за държавните имоти е по-скоро политическо
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките в левове и в евро От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките в левове и в евро
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Как военнният дрон е достигнал плажа в Созопол?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над 3300 нарушения на скоростта в Благоевградско само за седмица
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
ЕС без Унгария: Украйна трябва сама да решава съдбата си
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ