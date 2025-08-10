Внимание! Опасно горещо време в понеделник

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в югоизточните райони умерен източен вятър. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°, в София – около 34°. В сила е предупреждение от първа степен - жълт код за високи температури в 21 области от страната.

Утре ще е още по-горещо с температури следобед между 35° и 40° и вече в част от страната има и предупреждение от втора степен - оранжев код. Времето и в понеделник бъде слънчево, със слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънчево ще се задържи времето и в планините. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури по най-високите върхове ще са около 16-17 градуса.

На Балканите ще бъде слънчево, в много райони – горещо. Ветровито ще бъде по Адриатическото крайбрежие, в Гърция и Румъния.

В Западна Европа температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода. Ще бъде и слънчево. Слънчево и горещо ще се задържи и по Средиземноморието. Предимно облачно, на места с валежи от дъжд ще бъде в Северна Европа.

У нас във вторник ще има временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планините след обяд е възможно за кратко да превали. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса. През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево, и с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°.