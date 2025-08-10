БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Внимание! Опасно горещо време в понеделник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в югоизточните райони умерен източен вятър. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°, в София – около 34°. В сила е предупреждение от първа степен - жълт код за високи температури в 21 области от страната.

Утре ще е още по-горещо с температури следобед между 35° и 40° и вече в част от страната има и предупреждение от втора степен - оранжев код. Времето и в понеделник бъде слънчево, със слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънчево ще се задържи времето и в планините. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури по най-високите върхове ще са около 16-17 градуса.

На Балканите ще бъде слънчево, в много райони – горещо. Ветровито ще бъде по Адриатическото крайбрежие, в Гърция и Румъния.

В Западна Европа температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода. Ще бъде и слънчево. Слънчево и горещо ще се задържи и по Средиземноморието. Предимно облачно, на места с валежи от дъжд ще бъде в Северна Европа.

У нас във вторник ще има временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планините след обяд е възможно за кратко да превали. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса. През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево, и с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°.

#опасно горещо време #опасно горещо #времето #оранжев код за горещини #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
2
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
3
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
4
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение...
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе
5
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на...
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
6
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
4
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Времето

Жълт код за горещо време и високи температури в неделя
Жълт код за горещо време и високи температури в неделя
Слънчево и горещо време през следващите дни Слънчево и горещо време през следващите дни
Чете се за: 01:57 мин.
Все по-горещо и слънчево време - 40° в понеделник Все по-горещо и слънчево време - 40° в понеделник
Чете се за: 01:00 мин.
Жегата се връща с пълна сила Жегата се връща с пълна сила
Чете се за: 01:45 мин.
Още по-горещо време ни очаква днес, в планините ще е облачно, но без валежи Още по-горещо време ни очаква днес, в планините ще е облачно, но без валежи
Чете се за: 01:32 мин.
Очаква ни продължителен период на слънчево и опасно горещо време Очаква ни продължителен период на слънчево и опасно горещо време
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Летателна техника се включи в борбата с големия пожар край Сунгурларе
Летателна техника се включи в борбата с големия пожар край Сунгурларе
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Внимание! Опасно горещо време в понеделник Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Леко завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара край...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
ЕС: На преговорите за мир в Украйна трябва да присъства и Киев
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Протести в Тел Авив срещу плановете на Нетаняху да разшири войната...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ