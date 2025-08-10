БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Хуманоидните роботи - акцент на конференцията по роботика в Пекин

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Снимка: БТА
Хуманоидните роботи за звездите в тазгодишното издание на Световната конференция по роботика, която започна в Пекин.

Участниците са 200, а изложбите в рамките на форума са над 1500. Най-новите си модели показват 50 компании, специализирани в производството на хуманоидни роботи. Последните модели дроиди могат да сортират, да товарят и разтоварват стоки, да сменят батериите си.

снимки: БТА

Според последните проучвания, хуманоидите се вписват по-добре в работните пространства, въпреки че все още им липсва човешката бързина и сръчност. Но, уверяват производителите, този момент не е много далеч.

