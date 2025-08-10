БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Росен Барчовски: Призовавам за по-малко критика към момчетата

Български баскетбол
Аз съм свикнал и не обръщам внимание на лошите коментари, заяви селекционерът на баскетболните национали в предаването „Арена спорт“ по БНТ.

Росен Барчовски призова за повече подкрепа и по-малко критики за момчетата в българския национален отбор за мъже по баскетбол. Селекционерът на българите отбеляза, че е свикнал с лошите коментари по негов адрес, но смята, че те не трябва да бъдат насочени към баскетболистите, тъй като им оказват влияние.

Опитният специалист бе гост в ефира на „Арена спорт“, където коментира шансовете на „лъвовете“ след двете поредни загуби в предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година и за отсъстващите играчи, сред които е и Александър Везенков.

“Мачът с Нидерландия го изиграх в главата ми много пъти, така че това е съвсем нормално състояние. Винаги е така, даже и при победи. В този случай говорихме дълго с колегите и аз съм го мислил. Ситуацията е много тежка, но няма да се предадем. Не искам да правя сметки, в сряда има мач между Австрия и Нидерландия, ще изчакаме да видим как ще свърши. Не искам да правя сметки. Когато си инкасирал две загуби, не звучи много добре да правиш сметки. Ние първо трябва да си оправим играта, да победим поне един отбор или два, ако може и то с разлика. Не зависи от нас как ще приключи мачът между австрийците и нидерландците, няма и да го гледам. Задачата ми е да се опитам да вдигна психологически тима, смятам, че това ще се случи. Има почти седмица до следващия ни двубой, има време за тренировки и анализи. Първо да се опитаме да спечелим в Ботевград и после ще мислим за Нидерландия“, сподели селекционерът на „трикольорите“.

Такъв е съставът, това е донякъде и по принуда. Доста хора отсъстват по най-различни причини и така се получи. Не е било самоцел, но животът е такъв, идва времето на младите. Те трябва да прегорят, да преболедуват. Както видяхте, дават страхотна енергия и желание, но това води и до някои грешки, и до нестабилности, но това трябва да се преболедува и изтърпи, защото се видяха и положителни неща, а не само отрицателно. Положителното бе това, че не се предадохме. Очевидно нидерландците в този вид, в който сме ние, е по-класният. Ние компенсирахме с много желание, енергия на публиката, много сърцата игра на някои играчите, които за първи път получават роля. Говоря за един Александър Стоименов, имаше много добро включване на Иван Алипиев. Другите се бориха. Не казвам, че съм страшен оптимист или да звуча много ведро. Зан много добре какво ми е на мен, но аз съм длъжен да направя всичко възможно да се вдигне този отбор и дори да имаме 20,30% шанс да се мечтаем, че ще го изпълним“, отбеляза той.

Наставникът отново говори за отсъствието на Александър Везенков и дали той ще вземе участие в оставащите два мача от пресявките.

„Зависи от неговото състояние, засега все още има болки. Не знам какво чудо трябва да се случи, че да му мине до утре, другиден, за да направи няколко тренировки. Не може да се почувства добре в петък и да играе в събота, след като 2 месеца не е тренирал и играл. Това е невъзможно, шансът е почти нулев. С просто око виждат с всички хора, че отборът щеше да изглежда по-добре, не е необходимо да си специалист, но не е само той. Липсват Павлин Иванов, Христо Захариев. Да, контузен в последната година, но когато последният игра силно, ние победихме Германия. Липса и Коди Милър-Макинтайър. Прекалено много са хората, които ги няма и това прави отборът нестабилен, много млад. Пак казвам, не се оплаквам, това е реалността.

Аз виждам позитивната подкрепа, гледам да не чета много и лошите коментари. Аз съм свикнал, не обръщам внимание на лошите коментари. Лошото е, че влияят на тези млади играчи. Ако са опитни и са свикнали. Моят призив е към тези, които искат да критикуват, малко да ги спестят към играчите, ако искат нещо да стане“, заяви Барчовски.

