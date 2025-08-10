Хендрик Бонман: Мечтая да играя с Лудогорец в Шампионската лига

Вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман даде специално интервю за предаването „Арена спорт“ по БНТ. Футболистът на „орлите“ говори за мечтата Шампионска лига, за неосъществения трансфер в Байерн Мюнхен и за това дали българската бира е по-добра от немската.

„Беше сложна, но и доста хубава година, с много мачове, хубави пътувания и първи за мен двубои в Европа. Разбира се, спечелихме и три трофея…Уникално чувство е да станеш шампион на страната - нещо, което не ми се беше случвало до момента. Да си призная, в началото беше сложно за мен да взема това решение да дойда в Лудогорец, но агентите ми казаха това е шансът на живота ти и ти трябва да го хванеш. Проведохме една страхотна комуникация с клуба и всичко се случи много лесно и професионално“, започна вратарят.

Той сподели и какви са амбициите му за новия сезон.

„Ние сме Лудогорец, мисля, че за всички е ясно каква е нашата цел. Разбира се, нова титла на страната, всяка следваща година е по-специална. Вървим добре, но става все по-сложно да печелиш, напрежението и очакванията са големи. Но ние се справяме с това, искаме много и да играем големи европейски мачове. Сега фокусът ни е върху Европа“, категоричен е германският вратар.

Футболистът коментира и голямата мечта – влизане в групите на Шампионската лига.

„Делят ни три мача от групите. Всичко е възможно. Ние сме много близо, но в същото време и далеч. Имахме късмет в последната среща. Беше тежко за нас, имахме някои проблеми. Завършихме 0:0 и всичко ще се реши в Будапеща. Няма да е лесно там, на този стадион пред техните фенове. Не играхме по най-добрия начин, сега ще трябва да дадем повече. Да контролираме повече топката и да отбележим. Можем да го направим и ще отидем за победа“, категоричен е Бонман.

Вратарят сподели и мнението си за конкуренцията в Лудогорец.

„Със Серджио Пад се познаваме отлично. Миналата година беше добра и за двамата. Подкрепяме се и се уважаваме. Мисля, че това е ключът към успеха. Уважаваме се и това си личи. Треньорът дава шанс и на двама ни. Вървим в правилна посока. Конкуренцията ни помага и ни дърпа напред. Това е хубавото на футбола. Има страхотни играчи и така всеки дава най-доброто от себе си, за да заслужи и своето място. Никога не е лесна промяната с треньорите, но пък всеки нов носи нова енергия и мотивация“, добави Бонман.

Вратарят коментира и спекулациите за интерес от страна на Байерн Мюнхен.

„Ще бъда честен. Огромна чест е такъв отбор да има интерес към теб. Имаше такава ситуация. Имаше комуникация, но аз оставам в Лудогорец. Мечтата ми е да играя в Шампионската лига с Лудогорец. Играч съм на клуба, имам договор за още две години. Няма по-голяма мотивация за мен от Шампионската лига и мачовете там. Аз се чувствам добре в Разград. Хората са много мили, аз се опитвам да внеса малко немска дисциплина, което смятам, че е добра взаимовръзка“, призна стражът.

Бонман сподели и мнението си за българската бира, като я сравни с германската.

„Знаете, че Германия е популярна със своята бира, но и тук не е лоша. Понякога немската ми липсва, но в България съм, за да играя футбол и да сбъдвам мечтите си“, завърши вратарят.

Вижте цялото интервю с Бонман във видеото!