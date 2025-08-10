Хендрик Бонман: Мечтая да играя с Лудогорец в Шампионската лига

Вратарят призна, че е имало интерес от страна на Байерн Мюнхен към него.
Вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман даде специално интервю за предаването „Арена спорт“ по БНТ. Футболистът на „орлите“ говори за мечтата Шампионска лига, за неосъществения трансфер в Байерн Мюнхен и за това дали българската бира е по-добра от немската.
„Беше сложна, но и доста хубава година, с много мачове, хубави пътувания и първи за мен двубои в Европа. Разбира се, спечелихме и три трофея…Уникално чувство е да станеш шампион на страната - нещо, което не ми се беше случвало до момента. Да си призная, в началото беше сложно за мен да взема това решение да дойда в Лудогорец, но агентите ми казаха това е шансът на живота ти и ти трябва да го хванеш. Проведохме една страхотна комуникация с клуба и всичко се случи много лесно и професионално“, започна вратарят.
Той сподели и какви са амбициите му за новия сезон.
„Ние сме Лудогорец, мисля, че за всички е ясно каква е нашата цел. Разбира се, нова титла на страната, всяка следваща година е по-специална. Вървим добре, но става все по-сложно да печелиш, напрежението и очакванията са големи. Но ние се справяме с това, искаме много и да играем големи европейски мачове. Сега фокусът ни е върху Европа“, категоричен е германският вратар.
Футболистът коментира и голямата мечта – влизане в групите на Шампионската лига.
„Делят ни три мача от групите. Всичко е възможно. Ние сме много близо, но в същото време и далеч. Имахме късмет в последната среща. Беше тежко за нас, имахме някои проблеми. Завършихме 0:0 и всичко ще се реши в Будапеща. Няма да е лесно там, на този стадион пред техните фенове. Не играхме по най-добрия начин, сега ще трябва да дадем повече. Да контролираме повече топката и да отбележим. Можем да го направим и ще отидем за победа“, категоричен е Бонман.
Вратарят сподели и мнението си за конкуренцията в Лудогорец.
„Със Серджио Пад се познаваме отлично. Миналата година беше добра и за двамата. Подкрепяме се и се уважаваме. Мисля, че това е ключът към успеха. Уважаваме се и това си личи. Треньорът дава шанс и на двама ни. Вървим в правилна посока. Конкуренцията ни помага и ни дърпа напред. Това е хубавото на футбола. Има страхотни играчи и така всеки дава най-доброто от себе си, за да заслужи и своето място. Никога не е лесна промяната с треньорите, но пък всеки нов носи нова енергия и мотивация“, добави Бонман.
Вратарят коментира и спекулациите за интерес от страна на Байерн Мюнхен.
„Ще бъда честен. Огромна чест е такъв отбор да има интерес към теб. Имаше такава ситуация. Имаше комуникация, но аз оставам в Лудогорец. Мечтата ми е да играя в Шампионската лига с Лудогорец. Играч съм на клуба, имам договор за още две години. Няма по-голяма мотивация за мен от Шампионската лига и мачовете там. Аз се чувствам добре в Разград. Хората са много мили, аз се опитвам да внеса малко немска дисциплина, което смятам, че е добра взаимовръзка“, призна стражът.
Бонман сподели и мнението си за българската бира, като я сравни с германската.
„Знаете, че Германия е популярна със своята бира, но и тук не е лоша. Понякога немската ми липсва, но в България съм, за да играя футбол и да сбъдвам мечтите си“, завърши вратарят.
Вижте цялото интервю с Бонман във видеото!