Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Според държавния глава, правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти

Снимка: БНТ
Слушай новината

Президнетът Румен Радев с остри критики към правителството за готвената разпродажба на държавни имоти. Държавният глава е във Варна по повод тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск 2025 на Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".

Румен Радев - президент на Република България: "Най-напред искам да пожелая попътен вятър на випусниците на ВВМУ, да служат доблестно във флота, да отстояват нашия морски суверенитет и винаги да се завръщат на родния бряг. Междувременно правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти, някои тук по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държави имота. Не случайно прокараха промените в закона в навечерието на отпуските. Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи и ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят."

