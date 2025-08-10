БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Даниел Дуков: Домакинството на "Джиро д'Италия" е огромно събитие

Спорт
Не е толкова лесно да се вземе един такъв голям форум от нашата страна, каза организаторът на българския етап от Тур дьо Франс.

Даниел Дуков смята, че евентуалното домакинство на България на "Джиро д'Италия". Организаторът на българския етап от Тур дьо Франс в Пещера разказа повече за самото състезание в Родопите.

Ето какви бяха неговите думи пред БНТ:

„Това състезание се организира под шапката на Amaury Sport Organisation. Това е организацията, която прави истинския тур и ние трябва да спазваме всички правила, които ни възлагат на нас като лицензодатели. Това означава, че трябва да отговаряме на трудността на трасето, трябва да имаме затворени пътища, те трябва да са с добро качество, което намерихме в Родопите. Всички хора, които стартираха и финишираха, се забавляваха. Бяха доста доволно от това, което им предложихме. Аз съм доволен от това, че нямаме никакви инциденти по време на състезанието.“

Резултатите не са много важни за това състезание, но трасето е доста бързо и ние очаквахме тези резултати. Ние не се борихме за някакъв финал, световен рекорд или постижение в нашето състезание. Ние излъчваме само победителите, които ще имат възможност да отидат на подобни състезания от веригата Летап Тур дьо Франс догодина и да вземат участие“, добави той.

„Ако това нещо е вече в процес на договорки с истинския организатор на състезанието, поздравления. За колоезденето това е огромно събитие, което ще бъде на наша територия. Надявам се да се случи, макар че има доста неясноти, които тепърва ще се уточняват. Не е толкова лесно да се вземе един такъв голям форум от нашата страна“, завърши Дуков.

