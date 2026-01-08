БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мич Гътри спечели петия етап на Рали Дакар при автомобилите

Той завърши състезанието само на четири секунди зад испанския пилот на Форд Рейсинг, Нини Рома.

Мич Гътри спечели петия етап на Рали Дакар при автомобилите
Американският пилот Мич Гътри от Форд Рейсинг спечели петия етап на Рали Дакар при автомобилистите, като премина дистанцията от малко повече от 400 км, завършваща в Хаил, за 3:54.46 часа. Той завърши състезанието само на четири секунди зад испанския пилот на Форд Рейсинг, Нини Рома, който обаче бе наказан с една минута заради неспазване на ограничението на скоростта.

Трети за деня завърши чехът Мартин Прокоп от Орлен Джипокар Тийм, който финишира на 2:14 минути зад победителя.

В генералното класиране продължава да води южноафриканецът Хенк Латеган от Тойота Газу, който имаше трудната задача да поведе специалните отсечки по следите на миналите преди това мотористи. Той изостана в етапа на повече от 12 минути зад Мич Гътри, но все още има повече от три минути аванс пред представителя на Дачия Сандрейдърс катареца Насел Ал-Атия и близо пет минути пред шведа Матиас Екстрьом от Форд Рейсинг. Утре е шестият етап между Хаил и Рияд.

При моторите победител за деня бе аржентинецът и състезател на Ред Бул КТМ, Лусиано Бенавидес, който премина дистанцията за 4:05.16 часа. Той изпревари чилиеца Начо Корнехо с близо четири минути, но най-добрата операция за деня направи австралиецът Даниел Сандърс отново от Ред Бул КТМ, който завърши трети на подиума, но поведе в генералното класиране. Това стана, след като пилотите спаха на бивак в пустинята през нощта, без да имат техническа асистенция.

В генералното подреждане досегашният лидер Тоша Шарейна с неговата Хонда загуби повече от девет минути и отстъпи на втора позиция, а трети е победителят от днес Лусиано Бенавидес.

