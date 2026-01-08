Тежко решение: Тес Ледо се отказа от Олимпийските игри

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившата световна шампионка съобщи, че ще пропусне целия сезон, за да се съсредоточи изцяло върху възстановяването си.

Олимпийската вицешампионка по ски свободен стил Тес Ледо обяви, че няма да участва на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо следващия месец, тъй като все още не се е възстановила напълно от сътресение на мозъка.

Французойката, която спечели сребърен медал в дисциплината биг еър на Игрите в Пекин през 2022 година, не се е състезавала от тежкото си падане по време на старт от Световната купа през март миналата година. Бившата световна шампионка съобщи, че ще пропусне целия сезон, за да се съсредоточи изцяло върху възстановяването си.

„С помощта на медицинския екип взех решението да прекратя сезона си“, написа Ледо в профила си в социалните мрежи.

„Това вероятно е най-трудното решение в живота ми. Надеждата ме държеше – да продължа напред, да ставам всяка сутрин. Изборът е изключително тежък и почти невъзможен за приемане“, добави тя.

24-годишната състезателка първоначално е очаквала да се възстанови след няколко седмици почивка, но през октомври призна, че симптомите – умора, главоболие и световъртеж – продължават. След консултации с редица специалисти Ледо стигнала до извода, че „границата между физическата и психическата травма е изключително тънка“.

