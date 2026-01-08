Илиян Стойнов с две победи в квалификациите на турнир в Естония

Българският национал Илиян Стойнов постигна две победи и едно поражение в квалификациите при мъжете на международния турнир по бадминтон „International Series“ в Талин, Естония.

Стойнов, поставен под номер 15, започна с убедителен успех срещу Адам Кончол (Унгария) с 21:14, 21:14 за 40 минути, след което се наложи и над Даниелиус Берзанскис (Литва) с 21:19, 21:12 за 32 минути.

В третия си мач българинът срещна френския състезател Мади Соу и отстъпи с 18:21, 12:21 след 39 минути игра.

Другият българин, заявен за надпреварата – Димитър Янакиев, не се включи в турнира.