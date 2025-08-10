БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере

България си тръгва от шампионата на Стария континент с два медала.
БНТ 3 ви направи свидетели на поредното вълнуващо спортно събитие това лято, част от кампанията на спортно-развлекателния канал на обществената телевизия "Спортно лято с БНТ 3".
Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Тампере (Финландия) събра 1300 от най-талантливите състезатели на Стария континент, а България бе представена от 16 атлети.
Зинга Барбоса Фирмино: Гоним 16-ия метър
Сияна Бръмбарова: Надявам се на нов личен резултат
Георги Петков: Отивам да се забавлявам и очаквам най-доброто
Християн Касабов: Надявам се да повторим резултата от предната година
Българските представители си тръгнаха от европейското първенство до 20 г. с два медала. Християн Касабов стана вицешампион на 110 метра с препятствия, като само 4 стотни разделиха 17-годишния българин от титлата.
Зинга Барбоса Фирмино завоюва бронзовото отличие в тройния скок. 18-годишният българин завърши четвърти, но дисквалификация на французина Еманюел Идина (Франция) изкачи родният атлет до почетната стълбичка.
Сияна Бръмбарова в скока на дължина, Натали Костова в скока на височина и Стилиян Орлинов в скока на дължина пък стигнаха до финалите в своите дисциплини.
НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ:
Кристина Петкова отпадна в квалификациите на 400 м в Тампере
Васил Антонов също не преодоля квалификациите на 400 м в Тампере
Димо Андреев остана първи извън финала в хвърлянето на чук в Тампере
Радина Величкова се класира за полуфиналите на 100 м в Тампере
Стилиян Орлинов осигури първия български финал на европейското в Тампере
Георги Петков не намери място в полуфиналите на 100 м в Тампере
Анжелина Петкова се размина с финала на троен скок в Тампере
Натали Костова се пребори за финал на европейското по лека атлетика в Тампере
Рая Димитрова даде шесто време в серията си на 200 метра в Тампере
Стилиян Орлинов завърши на 12-о място в скока на дължина в Тампере
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия
Християн Касабов си осигури място на полуфиналите на 110 м с препятствия
Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина
Павел Здравков не успя да намери място във финала на 3000 м с препятствия
Зинга Барбоса Фирмино донесе още един български финал в Тампере
Християн Касабов се класира за финала на 110 метра с препятствия
Ива Деливерска отпадна на полуфиналите на 100 метра с препятствия
Зинга Барбоса Фирмино остана четвърти във финала на троен скок
Обрат: Бронзов медал за Зинга Барбоса Фирмино
Натали Костова раздели осмото място в скока на височина
Християн Касабов остана на 4 стотни от титлата на 110 м с препятствия в Тампере
Сияна Бръмбарова остана десета в скока на дължина в Тампере