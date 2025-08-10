БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере

от БНТ
6463
Чете се за: 03:32 мин.
Лека атлетика
България си тръгва от шампионата на Стария континент с два медала.

Християн Касабов
Снимка: БФЛА
БНТ 3 ви направи свидетели на поредното вълнуващо спортно събитие това лято, част от кампанията на спортно-развлекателния канал на обществената телевизия "Спортно лято с БНТ 3".

Спортно лято с БНТ 3

Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Тампере (Финландия) събра 1300 от най-талантливите състезатели на Стария континент, а България бе представена от 16 атлети.

Зинга Барбоса Фирмино: Гоним 16-ия метър

Сияна Бръмбарова: Надявам се на нов личен резултат

Георги Петков: Отивам да се забавлявам и очаквам най-доброто

Християн Касабов: Надявам се да повторим резултата от предната година

Българските представители си тръгнаха от европейското първенство до 20 г. с два медала. Християн Касабов стана вицешампион на 110 метра с препятствия, като само 4 стотни разделиха 17-годишния българин от титлата.

Зинга Барбоса Фирмино завоюва бронзовото отличие в тройния скок. 18-годишният българин завърши четвърти, но дисквалификация на французина Еманюел Идина (Франция) изкачи родният атлет до почетната стълбичка.

Сияна Бръмбарова в скока на дължина, Натали Костова в скока на височина и Стилиян Орлинов в скока на дължина пък стигнаха до финалите в своите дисциплини.

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ:

Кристина Петкова отпадна в квалификациите на 400 м в Тампере

Васил Антонов също не преодоля квалификациите на 400 м в Тампере

Димо Андреев остана първи извън финала в хвърлянето на чук в Тампере

Радина Величкова се класира за полуфиналите на 100 м в Тампере

Стилиян Орлинов осигури първия български финал на европейското в Тампере

Георги Петков не намери място в полуфиналите на 100 м в Тампере

Анжелина Петкова се размина с финала на троен скок в Тампере

Натали Костова се пребори за финал на европейското по лека атлетика в Тампере

Рая Димитрова даде шесто време в серията си на 200 метра в Тампере

Стилиян Орлинов завърши на 12-о място в скока на дължина в Тампере

Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия

Християн Касабов си осигури място на полуфиналите на 110 м с препятствия

Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина

Павел Здравков не успя да намери място във финала на 3000 м с препятствия

Зинга Барбоса Фирмино донесе още един български финал в Тампере

Християн Касабов се класира за финала на 110 метра с препятствия

Ива Деливерска отпадна на полуфиналите на 100 метра с препятствия

Зинга Барбоса Фирмино остана четвърти във финала на троен скок

Обрат: Бронзов медал за Зинга Барбоса Фирмино

Натали Костова раздели осмото място в скока на височина

Християн Касабов остана на 4 стотни от титлата на 110 м с препятствия в Тампере

Сияна Бръмбарова остана десета в скока на дължина в Тампере

#европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Темпере 2025

