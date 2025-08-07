Васил Антонов също не преодоля квалификациите на 400 м в Тампере

Васил Антонов отпадна в квалификациите на 400 метра гладко бягане на европейското първенство по лека атлетика до 20 г. в Тампере (Финландия).

Също както при девойките, където се състезава Кристина Петкова, 16-годишният българин не успя да се противопостави на по-опитните си съперници при юношите и завърши последен в четвъртата от общо 7 серии с 49.50 секунди. Победител в серията бе ирландецът Конър Кели с 46.94 сек.

Възпитаникът на Мирослав Радуканов търсеше резултат близък до неговото най-добро лично постижение - 47.89 сек, за да запази шансове да продължи към полуфиналите.

Най-бързо време в пресявките даде чехът Ондрей Лупал - 46.76 секунди.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки по БНТ 3!