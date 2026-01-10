Двукратният олимпийски медалист в хвърлянето на копие Нирадж Чопра се разделя с треньора Ян Железни

Индийската звезда в хвърлянето на копие Нирадж Чопра обяви, че се разделя с треньора си легендата Ян Железни след само един съвместен сезон.



Под ръководството на Железни, през 2025 г. двукратният олимпийски медалист постигна дългоочакваната цел – преминаване на границата от 90 метра, записвайки национален рекорд на Индия от 90,23 м на Диамантената лига в Доха.

Чопра, който е олимпийски шампион от Токио през 2021 г. и сребърен медалист от Париж 2024, започна работа с чеха, след като прекрати сътрудничеството си с германеца Клаус Бартоние през ноември 2024-а.

Въпреки историческото постижение, сезонът бе белязан от липса на постоянство и разочароващото осмо място на световното първенство в Токио. Контузия в гърба, получена 12 дни преди голямото състезание, също повлия на представянето му и той не успя да защити титлата си. Чопра сподели, че е научил безценни уроци от Железни, когото счита за свой идол.

„Работата с Ян ми отвори очите за толкова много нови идеи. Начинът, по който той мисли за техниката, ритъма и движението, е невероятен и научих много от всяка една сесия, която имахме заедно“, каза Чопра в съобщение.

С приключването на сътрудничеството, Нирадж се разделя с наставника с дълбоко уважение и признателност.

„Това, с което най-много се гордея, е приятелството, което изградих с човек, който е бил мой идол през целия ми живот. Ян е не само най-добрият хвърляч на копие на всички времена, но и едно от най-добрите човешки същества, които съм срещал", добани индиецът.

Ян Железни също се изказа топло за партньорството си с Чопра.

„Работата с атлет като Нирадж беше страхотно преживяване. Радвам се, че се срещнахме и успяхме да работим заедно, и че му помогнах да преодолее 90-метровата бариера за първи път. За съжаление, контузията на гърба 12 дни преди Токио значително повлия на шансовете му. Той има огромен потенциал за следващите години. Връзката ни е много позитивна и от човешка страна, и ще продължим да поддържаме връзка. Определено ще се срещнем на някой тренировъчен лагер или например на почивка със семействата си в Европа или Индия“, обясни Железни.

Нирадж Чопра ще се фокусира върху подготовката си за предстоящите Азиатски игри и Игрите на Британската общност тази година.