Кристина Петкова отпадна в квалификациите на 400 м в Тампере

Кристина Петкова не успя да преодолее квалификациите на 400 метра гладко бягане на европейското първенство по лека атлетика до 20 г. в Тампере (Финландия).

17-годишната българка завърши последна в третата от общо шест серии с време от 56.29 секунди. Възпитаничката на Валя Демирева остана далеч и от най-доброто ѝ лично постижение (54.64), както и това за сезона (55.30). Серията бе спечелена от германката Катарина Руп с 54.79 сек.

Най-бърза в пресявките бе британката Шарлот Хенрих с 53.21 секунди.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки пот БНТ 3!