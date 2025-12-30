БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова отново са победители в анкетата на списание „Атлетика“

Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Двамата оглавиха класациите и през 2023 година.

Божидар Саръбоюков Пламена Миткова
Снимка: БФЛА
Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова отново са начело на анкетата на списание „Атлетика“ като „Атлет и Атлетка на 2025-а“ година.

Списание „Атлетика“ организира анкетата за 28-и път, а Пламена Миткова става първата атлетка, която печели вота за четвърта поредна година.

През 2023-а Саръбоюков и Миткова отново бяха „Атлет и Атлетка на България“. Двамата са родени през 2004-а година и стартираха международните си кариери през 2022-а, когато на световното първенство за юноши и девойки Пламена спечели световната титла на скок дължина, а Божидар среброто на скок височина.

През 2025-а година Божидар Саръбоюков стана европейски шампион на скок дължина за мъже в зала в Апелдоорн, Нидерландия - успех за мъжката атлетика на България, който не бе постиган от 25 години.

Въпреки контузия в началото на лятото атлетът от Хеброс (Харманли) направи блестящ сезон със сребърен медал на европейския шампионат за младежи под 23 години в Берген, Норвегия и пето място на световното първенство в Токио, Япония.

Саръбоюков добави към успехите си през 2025-а балканска титла в зала и сребърен медал на балканския шампионат на открито, както и титли на България на скок дължина и троен скок.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов регистрира 13 състезания с резултати над 8 метра, а в девет от тях записа опити над 8.10.

Пламена Миткова бе в топ форма през зимния сезон с шесто място на еврошампионата в зала в Апелдоорн, Нидерландия и четвърта позиция на световното първенство в зала в Нанджин, Китай.

Състезателката на Локомотив Пловдив зае и трето място на европейското отборно първенство в Марибор, Словения.

Миткова показа бързината си, като оглави българската ранглиста на 60 м в зала.

Под ръководството на наставника си Ивайло Русенов пловдивчанката скочи 13 пъти над 6.40 през 2025-а и записа седмо място на европейското първенство за девойки под 23 години в Берген, Норвегия, както и участие в квалификациите на световния шампионат в Токио, Япония.

При мъжете подгласници на Божидар Саръбоюков са вицешампионът на Европа на троен скок за младежи под 23 години Лъчезар Вълчев и финалистът на 100 м от този еврошампионат Никола Караманолов, а атлетът на 2024-а година Тихомир Иванов (скок височина) е на пета позиция.

При жените съотборничката на Пламена Миткова - Габриела Петрова (троен скок) е нейна подгласничка, като тя два пъти е печелила анкетата за „Атлет на България“.

Челната петица при жените се оформя от още три пловдивчанки балкански шампионки за девойки – Радина Величкова (60 м и 100 м), Ива Деливерска (100 м с препятствия) и Сияна Бръмбарова (скок дължина).

#Божидар Саръбоюков #Пламена Миткова

