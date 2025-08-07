БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

Радина Величкова се класира за полуфиналите на 100 м в Тампере

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Другата българска представителка - Рая Димитрова, остана само на 2 стотни от полуфиналите.

Радина Величкова
Снимка: atletikabg.com
Радина Величкова се класира за полуфиналите на 100 метра гладко бягане на европейското първенство по лека атлетика до 20 г. в Тампере (Финландия).

Европейската шампионка в тази дисциплина от шампионата в Банска Бистрица до 18 г. през миналия сезон спечели третата от общо 6 серии с 11.99 секунди, което бе 18-ото най-бързо време.

Другата българска представителка - Рая Димитрова, остана само на 2 стотни от полуфиналите с 12.02 сек. 17-годишната състезателка на Константин Миланов завърши пета в шестата серия, а времето ѝ не стигна, за да се нареди сред останалите шест най-добри в пресявките.

Полуфиналите на 100 метра гладко бягане са днес от 20:20 ч. и ще бъдат излъчени по БНТ 3 и на нашия сайт.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки по БНТ 3!

Свързани статии:

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
Гледайте преките предавания от 7 до 10 август!
Чете се за: 01:32 мин.
#европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години #Рая Димитрова #Радина Величкова

