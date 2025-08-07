Радина Величкова се класира за полуфиналите на 100 м в Тампере

Радина Величкова се класира за полуфиналите на 100 метра гладко бягане на европейското първенство по лека атлетика до 20 г. в Тампере (Финландия).

Европейската шампионка в тази дисциплина от шампионата в Банска Бистрица до 18 г. през миналия сезон спечели третата от общо 6 серии с 11.99 секунди, което бе 18-ото най-бързо време.

Другата българска представителка - Рая Димитрова, остана само на 2 стотни от полуфиналите с 12.02 сек. 17-годишната състезателка на Константин Миланов завърши пета в шестата серия, а времето ѝ не стигна, за да се нареди сред останалите шест най-добри в пресявките.

Полуфиналите на 100 метра гладко бягане са днес от 20:20 ч. и ще бъдат излъчени по БНТ 3 и на нашия сайт.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки по БНТ 3!