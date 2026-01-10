ЦСКА 1948 отстъпи пред Гьозтепе в контрола

ЦСКА 1948 започна зимната си подготовка с поражение, след като допусна обрат и загуби с 1:2 от турския Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов. Контролната среща се игра на стадион „Гюрсел Аксел“ в Измир и бе първа за българския тим през новата година.

Столичани откриха резултата още в 13-ата минута. Браян Собреро получи топката на границата на наказателното поле и с прецизен удар по земя прати кълбото в мрежата на домакините. След почивката обаче турският тим вдигна оборотите и стигна до пълен обрат.

Изравнителното попадение падна в 52-ата минута, когато нигериецът Антъни Денис стреля от сходна позиция и не остави шансове на българския вратар, изпращайки топката в горния десен ъгъл. Само шест минути по-късно Гьозтепе стигна и до победния гол – Ефкан Бекироглу бе най-съобразителен след изпълнение на ъглов удар и оформи крайното 2:1.

За ЦСКА 1948 това бе първа проверка от зимния лагер, като програмата на тима на Иван Стоянов е изключително наситена. Още утре „червените“ ще премерят сили с Рапид Букурещ, а след това им предстоят контроли срещу ЛАСК, Ягелония, Спартак Търнава, Слован Братислава и Гангуон.