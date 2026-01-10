БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите...
Чете се за: 15:07 мин.
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рилски спортист постигна труден успех в гостуването си на последния в НБЛ Шумен

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Шампионите се потрудиха, за да си тръгнат с победа от последния в класирането.

БК Рилски спортист
Снимка: Рилски спортист
Слушай новината

Рилски спортист победи Шумен със 105:97 (27:28, 26:24, 25:29, 27:16) в мач от 16-ия кръг на Националната баскетболна лига. Шампионите се потрудиха, за да си тръгнат с победа от последния в класирането.

Двубоят в зала "Младост" в Шумен започна с кош за домакините. Уилям Елис бе точен "зад арката". Самоковци отговориха със серия от 7 поредни пункта. Камау Стоукс откри актива на гостите, преди Алън Арнет и Мирослав Васов също да се разпишат. Възпитаниците на Росен Барчовски върнаха преднината си с нова тройка на Уилям Елис, но шампионите отново вкараха 7 поредни точки. Баскетболистите в жълто се оттеглиха с точка преднина след първите 10 минути след кош на Андрия Блатанчич.

През втория период водачеството се смени цели 9 пъти. Най-дългата серия в частта дойде в заключителните минути, когато шуменци отбелязаха пет поредни пункта и със забивка на Джейлън Барр поведоха с 3 точки - 52:49. Въпреки това играчите на Любомир Киров водеха с точка на почивката, след изстрели от наказателната линия на Камау Стоукс за 53:52.

След почивката дойде и най-дългата серия за шуменци. Те отбелязаха 9 поредни точки, преди да поведат с 5, след поредна тройка на Уилям Елис. Както през първата част, баскетболистите на Барчовски бяха по-резултатни и през третата и се оттеглиха с аванс от 3 точки преди заключителните 10 минути игра.

Във финалната четвърт гостите също направиха серия от 9 поредни точки. Не след дълго дойде и най-голямата им преднина в двубоя. Христо Бъчков завърши атака с поднасяне, за да донесе аванс от 8 точки при резултат 93:85. Преднината им позволи да упражнят контрол над случващото се на паркета до края на сблъсъка и заслужено се поздравиха с успеха.

Най-резултатен бяха Андрия Блатанчич и Уилям Елис, които отбелязаха по 24 точки. За победителите по 17 реализираха Христо Бъчков и Чавдар Костов, а Деян Карамфилов допринесе за успеха с 15 пункта и 14 асистенции.

Рилски спортист оглави класирането с актив от 12 победи и 3 загуби. Шумен остава на последната 11-а позиция в подреждането с 1 успех и 13 поражения.

#НБЛ 2025/2026 #БК Рилски Спортист #БК Шумен #Национална баскетболна лига

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

81 години от Кървавата Коледа
1
81 години от Кървавата Коледа
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
2
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
3
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
4
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително...
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
5
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина
6
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина...

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
6
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...

Още от: Баскетбол

Черно море не се поколеба срещу Левски
Черно море не се поколеба срещу Левски
Ботев 2012 охлади ентусиазма на Академик след лекция на Герганов Ботев 2012 охлади ентусиазма на Академик след лекция на Герганов
Чете се за: 02:45 мин.
Александър Везенков беше обявен за най-полезен играч в 21-ия кръг в Евролигата Александър Везенков беше обявен за най-полезен играч в 21-ия кръг в Евролигата
Чете се за: 01:25 мин.
Джейлън Уилямс отбеляза рекордните за сезона 26 точки, а Оклахома Сити победи Мемфис в НБА Джейлън Уилямс отбеляза рекордните за сезона 26 точки, а Оклахома Сити победи Мемфис в НБА
Чете се за: 04:22 мин.
Дюрант задмина Уилт Чембърлейн при реализаторите в НБА Дюрант задмина Уилт Чембърлейн при реализаторите в НБА
Чете се за: 01:17 мин.
Антъни Дейвис може да претърпи операция на лявата ръка, която да го извади от игра до края на сезона в НБА Антъни Дейвис може да претърпи операция на лявата ръка, която да го извади от игра до края на сезона в НБА
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Дига на река Струма край Батановци се скъса
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ) Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
По света
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
Чете се за: 03:52 мин.
По света
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите интереси на...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ