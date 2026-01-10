Рилски спортист постигна труден успех в гостуването си на последния в НБЛ Шумен

Рилски спортист победи Шумен със 105:97 (27:28, 26:24, 25:29, 27:16) в мач от 16-ия кръг на Националната баскетболна лига. Шампионите се потрудиха, за да си тръгнат с победа от последния в класирането.

Двубоят в зала "Младост" в Шумен започна с кош за домакините. Уилям Елис бе точен "зад арката". Самоковци отговориха със серия от 7 поредни пункта. Камау Стоукс откри актива на гостите, преди Алън Арнет и Мирослав Васов също да се разпишат. Възпитаниците на Росен Барчовски върнаха преднината си с нова тройка на Уилям Елис, но шампионите отново вкараха 7 поредни точки. Баскетболистите в жълто се оттеглиха с точка преднина след първите 10 минути след кош на Андрия Блатанчич.

През втория период водачеството се смени цели 9 пъти. Най-дългата серия в частта дойде в заключителните минути, когато шуменци отбелязаха пет поредни пункта и със забивка на Джейлън Барр поведоха с 3 точки - 52:49. Въпреки това играчите на Любомир Киров водеха с точка на почивката, след изстрели от наказателната линия на Камау Стоукс за 53:52.

След почивката дойде и най-дългата серия за шуменци. Те отбелязаха 9 поредни точки, преди да поведат с 5, след поредна тройка на Уилям Елис. Както през първата част, баскетболистите на Барчовски бяха по-резултатни и през третата и се оттеглиха с аванс от 3 точки преди заключителните 10 минути игра.

Във финалната четвърт гостите също направиха серия от 9 поредни точки. Не след дълго дойде и най-голямата им преднина в двубоя. Христо Бъчков завърши атака с поднасяне, за да донесе аванс от 8 точки при резултат 93:85. Преднината им позволи да упражнят контрол над случващото се на паркета до края на сблъсъка и заслужено се поздравиха с успеха.

Най-резултатен бяха Андрия Блатанчич и Уилям Елис, които отбелязаха по 24 точки. За победителите по 17 реализираха Христо Бъчков и Чавдар Костов, а Деян Карамфилов допринесе за успеха с 15 пункта и 14 асистенции.

Рилски спортист оглави класирането с актив от 12 победи и 3 загуби. Шумен остава на последната 11-а позиция в подреждането с 1 успех и 13 поражения.