Рая Димитрова даде шесто време в серията си на 200 метра в Тампере

Българката Рая Димитрова даде шесто време в серията си на 200 метра гладко бягане на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Тампере (Финландия).

17-годишната състезателка на Константин Миланов пробяга дистанцията за 24.69 секунди и не намери място във финала на надпреварата.

Победителка в серията стана Йоханка Шафаржова (Чехия) с време 23.93. Единствено тя падна под 24 секунди.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки по БНТ 3!