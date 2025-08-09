Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина на еврошампионата за юноши и девойки до 20 г.

Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере. Българката постигна 6.13, което и отреди 7-о място в квалификациите. Финалът е утре и отново ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.

Преди месец в Крайова пловдивчанката подобри личния си рекорд с повече от 20 см и го доведе до 6.44 м, с които дели шесто място в европейската ранглиста. С този резултат тя спечели балканската титла за девойки.

Бръмбарова е третият български атлет, който достига до финал на това европейско първенство.

Стилиян Орлинов осигури първия български финал в Тампере (Финландия). Най-младият роден представител, едва на 15 години, узакони дебюта си на шампионат от такъв ранг с класиране на финал в скока на дължина. Натали Костова също ще се бори за отличията, но в скока на височина.