ИЗВЕСТИЯ

Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина на еврошампионата за юноши и девойки до 20 г.

Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Българката постигна 6.13 и със седми резултат намери място в борбата за отличията.

сияна бръмбарова класира финала скока дължина еврошампионата юноши девойки
Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере. Българката постигна 6.13, което и отреди 7-о място в квалификациите. Финалът е утре и отново ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.

Преди месец в Крайова пловдивчанката подобри личния си рекорд с повече от 20 см и го доведе до 6.44 м, с които дели шесто място в европейската ранглиста. С този резултат тя спечели балканската титла за девойки.

Бръмбарова е третият български атлет, който достига до финал на това европейско първенство.

Стилиян Орлинов осигури първия български финал в Тампере (Финландия). Най-младият роден представител, едва на 15 години, узакони дебюта си на шампионат от такъв ранг с класиране на финал в скока на дължина. Натали Костова също ще се бори за отличията, но в скока на височина.

Петима българи ще стартират днес на европейското първенство по лека атлетика до 20 години
Гледайте стартовете им пряко по БНТ 3 от 10:40 и от 17:00 ч.!
Сияна Бръмбарова: Надявам се на нов личен резултат
Състезателката на пловдивския клуб „Енерджи“ ще дебютира на...
#европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години #Сияна Бръмбарова

