Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

Петима българи ще стартират днес на европейското първенство по лека атлетика до 20 години

Евгени Николов
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Гледайте стартовете им пряко по БНТ 3 от 10:40 и от 17:00 ч.!

петима българи стартират европейското първенство лека атлетика години
Петима състезатели ще представят България в днешния трети състезателен ден на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Тампере.

Първа на стадиона във финландския град излиза Ива Деливерска. Стартът на сериите в нейната дисциплина 100 м с препятствия е в 10:40 ч., тогава е и началото на прякото предаване по БНТ 3.

Възпитаничката на Любомира Бръмбарова ще бъде в третата от общо 5 серии, като за полуфиналите се класират първите 4 от всяко бягане, както и четирите от останалите с най-добри времена. В серията на българката ще стартират две изявени фаворитки - Алесия Суко от Италия с 13.20 сек. и представителката на домакините от Финландия Мила Хеиконен с 13.21 сек. Деливерска има личен рекорд от 13.56 сек. през този сезон.

Почти по същото време в 10:55 ч., тренировъчната й партньорка Сияна Бръмбарова ще участва в квалификациите в скока на дължина. Преди месец в Крайова пловдивчанката подобри личния си рекорд с повече от 20 см и го доведе до 6.44 м, с които дели шесто място в европейската ранглиста. С този резултат тя спечели балканската титла за девойки. Квалификационната норма за финала е доста висока 6.40 м, като едва ли и 12-те финалистки ще я преодолеят.

Християн Касабов стартира в сериите на 110 м. с препятствия. 17-годишният варненец е в първата серия, която е в 11:25 ч. Състезателят на Симеон Попхлебаров е с четвърто постижение в серията си с националния си рекорд с юношеските препятствия с височина 99 см. - 13.69 сек. Именно четирима атлети продължават напред, а в серията на българина е и Корай Уйгюн от Турция, който го победи на балканския юношески шампионат в Крайова преди месец.

Павел Здравков стартира в сериите на 3000 м с препятствия. Неговото бягане е в 12:15 ч., като 15 атлети от общо 32-та в двете серии ще се класират за финала. Здравков подобри личния си рекорд с 9:14.39 сек., за да се класира за този шампионат и ново най-добро постижение би било успех за състезателя на Атанас Иванов.

В 12:40 ч. стартират квалификациите в тройния скок, където ще стартира Зинга Барбоса Фирмино. Атлетът от ямболския клуб "Радио 999" е с трето постижение сред атлетите на първенството в Тампере - 15.88 м., с които възпитаникът на Петрана Чамова триумфира на балканския шампионат. Квалификационната норма е 15.70 м.

Медалистите в хвърлянето на копие при момичетата ше се определят в сутрешната сесия, а в следобедната ще бъдат определени 13 шампиони на Европа под 20 години.

Прякото предаване на БНТ 3 започва в 17:00 ч.

#европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години

