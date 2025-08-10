БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Зинга Барбоса Фирмино остана четвърти във финала на троен скок

18-годишният българин записа резултат 15.71 метра.

Зинга Барбоса Фирмино
Зинга Барбоса Фирмино завърши на четвърто място във финала на троен скок на европейското първенство по лека атлетика до 20 г. в Тампере (Финландия).

18-годишният българин записа резултат от 15.71 метра, постигнат в третия му опит. Той остана само на 4 см от бронзовия медалист Емре Чолак от Турция.

Безапелационен шампион в дисциплината стана Франческо Кроти от Италия с резултат 15.93 метра. Сребърният медал остана за французина Еманюел Идина – 15.83 метра.

