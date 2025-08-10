Зинга Барбоса Фирмино остана четвърти във финала на троен скок

Зинга Барбоса Фирмино завърши на четвърто място във финала на троен скок на европейското първенство по лека атлетика до 20 г. в Тампере (Финландия).

18-годишният българин записа резултат от 15.71 метра, постигнат в третия му опит. Той остана само на 4 см от бронзовия медалист Емре Чолак от Турция.

Безапелационен шампион в дисциплината стана Франческо Кроти от Италия с резултат 15.93 метра. Сребърният медал остана за французина Еманюел Идина – 15.83 метра.