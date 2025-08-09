Християн Касабов си осигури място на полуфиналите на европейското първенство по лека атлетика до 20 г. в Тампере

Полуфиналите са утре и ще бъдат излъчени отново пряко по БНТ 3.
Християн Касабов стартира отлично и заслужено спечели серията си на 110 м с препятствия на европейското първенство по лека атлетика до 20 г. в Тампере.
Българинът записа резултат от 13.49, с което постави и нов национален рекорд, подобрявайки собственото си постижение от 13.69.
Касабов постигна най-добро време от всички стартирали атлети в сериите и е единственият, който слезе под 13.50.
Варненецът бе един от тримата ни медалисти на европейското първенство в Банска Бистрица през миналия сезон, като взе бронзово отличие.