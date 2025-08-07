Анжелина Петкова се размина с финала на троен скок в Тампере

Анжелина Петкова не успя да намери място във финала на троен скок на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Тампере (Финландия).

17-годишната българка завърши на 18-о място в квалификациите с опит от 12.51 метра, постигнат във втория ѝ скок. Топ 12 затваря латвийката Бренда Апсите с 12.80 м.

Пресявката спечели Ерика Сарачени с точно 14 метра, като италианката бе единствената, която премина квалификационната норма от 13.35 м.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки по БНТ 3!