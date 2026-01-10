БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите...
Чете се за: 15:07 мин.
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

Фондация „Енчо Керязов" започна номинациите за 15-ите награди „Нощ на звездите"

Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
С вече 15-годишна история Годишните награди на Фондация „Енчо Керязов“ продължават последователно да изпълняват своята мисия – да откриват, подкрепят и дават път на бъдещите звезди на България.

фондация енчо керязов обяви номинираните кандидати ото издание годишните награди bdquoнощ звездитеldquo
Фондация „Енчо Керязов“ официално даде старт на номинациите за юбилейното 15-о издание на своите Годишни награди – утвърдена и най-престижна национална платформа за признание, насърчаване и подкрепа на изключителни деца и млади таланти в България.

Отличията ще бъдат присъдени за постижения, реализирани през календарната 2025 година, като право на участие имат деца и младежи до 18-годишна възраст към момента на успехите си.

Номинациите се приемат в периода от 10 януари до 10 март и са разпределени в четири основни категории – „Изкуство“, „Образование“, „Спорт“ и „Млад иноватор“. Последната е насочена към ученици с изявени постижения в областта на природните науки, математиката и информационните технологии.

„Кандидатите ще бъдат оценявани от професионална комисия, която не само ще отличи най-добрите, но и ще подпомогне реализирането на техните проекти – както финансово, така и с експертна подкрепа“, заяви председателят на фондацията Енчо Керязов.

Право да подават предложения имат училища и университети, учители, преподаватели и директори, спортни клубове и треньори, школи, академии и културни институции, както и неправителствени и обществени организации. Номинации, подадени от родители или роднини, не се приемат.

„На сайта на фондацията enchokeryazov.org са публикувани необходимите формуляри, които могат да бъдат изтеглени и попълнени от учители, треньори, преподаватели, директори на училища и президенти на федерации. Родителите нямат право да кандидатстват от името на децата си“, уточни заместник-кметът по спорта на община Ямбол.

До юни 2026 година ще бъдат определени ТОП 10 във всяка категория, а до октомври ще станат ясни и тримата финалисти. Големите победители ще бъдат обявени на тържествената церемония „Нощ на звездите“, която ще се проведе на 5 декември 2026 година в зала „Арена 8888“ в София.

С вече 15-годишна история Годишните награди на Фондация „Енчо Керязов“ продължават последователно да изпълняват своята мисия – да откриват, подкрепят и дават път на бъдещите звезди на България.

