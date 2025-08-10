Обрат: Бронзов медал за Зинга Барбоса Фирмино

Зинга Барбоса Фирмино спечели бронзов медал във финала на троен скок на европейското първенство по лека атлетика до 20 г. в Тампере (Финландия). 18-годишният българин финишира на четвърто място, но след подадена и одобрена контестация от българския щаб, французинът Еманюел Идина, който беше дал втори резултат, бе дисквалифициран.

Така Барбоса Фирмино се придвижи позиция напред и влезе в зоната на медалите. Българинът даде резултат 15.71 метра.

Безапелационен шампион в дисциплината стана Франческо Кроти от Италия с резултат 15.93 метра. Сребърният медал взе турчинът Емре Чолак.