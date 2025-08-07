Димо Андреев остана първи извън финала в хвърлянето на чук в Тампере

Димо Андреев не се класира за финала в хвърлянето на чук от европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

Сребърният медалист от шампионата в Банска Бистрица до 18 г. през миналия сезон остана извън първите 12 с постижение от 69.05 метра, което го остави на 13-ата позиция. Финалът се затваря от гърка Сотириос Гентекос с 69.50 м.

Квалификацията спечели унгарецът Армин Сабадос с внушително хвърляне от 80.68 метра.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки по БНТ 3!