Димо Андреев остана първи извън финала в хвърлянето на чук в Тампере

На сребърния медалист от шампионата в Банска Бистрица до 18 г. не му достигнаха 0.45 метра, за да осигури първия български финал.
Димо Андреев не се класира за финала в хвърлянето на чук от европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).
Сребърният медалист от шампионата в Банска Бистрица до 18 г. през миналия сезон остана извън първите 12 с постижение от 69.05 метра, което го остави на 13-ата позиция. Финалът се затваря от гърка Сотириос Гентекос с 69.50 м.
Квалификацията спечели унгарецът Армин Сабадос с внушително хвърляне от 80.68 метра.
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки по БНТ 3!