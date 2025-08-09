Павел Здравков не успя да намери място във финала на 3000 м с препятствия на еврошампионата до 20 г. в Тампере

Павел Здравков завърши на предпоследното 15-о място в първа серия на 3000 м с препятствия на еврошампионата по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере. Здравков постигна резултат от 9:25.84.

Състезателят на Атанас Иванов не успя да подобри личния си рекорд с 9:14.39 сек., и не намери място във финала на дисциплината.

15 атлети от общо 32-та в двете серии се класират за финала.