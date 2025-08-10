Ива Деливерска отпадна на полуфиналите на 100 метра с препятствия на европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере, което БНТ 3 излъчва пряко. Българката зае шесто място във втора серия с 13.81 секунди (-1.4 м/сек). В общото подреждане тя е 12-а, а за финала се класират първите осем.

Победителка в серията на българката стана Лаура Фърличкова (Словакия) с 13.35 секунди.

Деливерска е национална рекордьорка и балканска шампионка в дисциплината.