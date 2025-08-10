БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ива Деливерска отпадна на полуфиналите на 100 метра с препятствия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Запази

Българката остана на 12-та позиция в общото класиране.

ива деливерска полуфинал 100 препятствия европейското първенство лека атлетика младежи девойки
Слушай новината

Ива Деливерска отпадна на полуфиналите на 100 метра с препятствия на европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере, което БНТ 3 излъчва пряко. Българката зае шесто място във втора серия с 13.81 секунди (-1.4 м/сек). В общото подреждане тя е 12-а, а за финала се класират първите осем.

Победителка в серията на българката стана Лаура Фърличкова (Словакия) с 13.35 секунди.

Деливерска е национална рекордьорка и балканска шампионка в дисциплината.

Свързани статии:

Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
Гледайте преките предавания от 7 до 10 август!
Чете се за: 02:25 мин.
#европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години #Ива Деливерска

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
2
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе
3
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на...
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
4
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия...
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
5
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в различни престъпления
6
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
4
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Лека атлетика

Тереза Маринова: Предстои битка за честността
Тереза Маринова: Предстои битка за честността
Християн Касабов се класира за финала на 110 метра с препятствия Християн Касабов се класира за финала на 110 метра с препятствия
Чете се за: 00:45 мин.
Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
5934
Чете се за: 02:25 мин.
Александър Божилов отвя конкуренцията на държавното първенство Александър Божилов отвя конкуренцията на държавното първенство
Чете се за: 01:05 мин.
Зинга Барбоса Фирмино донесе още един български финал в Тампере Зинга Барбоса Фирмино донесе още един български финал в Тампере
Чете се за: 00:40 мин.
Георги Павлов: Спирането на вписването създава рискове пред БФЛА Георги Павлов: Спирането на вписването създава рискове пред БФЛА
Чете се за: 05:02 мин.

Водещи новини

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Летателна техника се включи в борбата с големия пожар край Сунгурларе Летателна техника се включи в борбата с големия пожар край Сунгурларе
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
ЕС: На преговорите за мир в Украйна трябва да присъства и Киев
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Българин е изчезнал при гмуркане в Охридското езеро
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ