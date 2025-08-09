БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зинга Барбоса Фирмино донесе още един български финал в Тампере

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Финалът в тройния скок при юношите е утре, 10 август, от 16:45 ч.

Зинга Барбоса Тампере 2025
Слушай новината

Зинга Барбоса Фирмино донесе четвърти български финал на европейското първенство по лека атлетика до 20 г. в Тампере (Финландия).

18-годишният българин намери място в най-добрите 12 в тройния скок, нареждайки се пети с резултат от 15.49 метра, постигнат във втория му опит.

Квалификацията спечели Иван Булич с 15.78 м. Украинецът бе единственият, който премина квалификационната норма от 15.70 метра.

Финалът в тройния скок при юношите е утре, 10 август, от 16:45 ч.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки по БНТ 3!

Свързани статии:

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
Гледайте преките предавания от 7 до 10 август!
Чете се за: 02:15 мин.
Зинга Барбоса Фирмино: Гоним 16-ия метър
Зинга Барбоса Фирмино: Гоним 16-ия метър
Представителят ни на троен скок при юношите е една от големите...
Чете се за: 01:42 мин.
#европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години #Зинга Барбоса Фирмино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
1
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
2
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
4
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно разпределен товар
5
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно...
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно
6
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
5
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
6
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...

Още от: Лека атлетика

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
Георги Павлов: Спирането на вписването създава рискове пред БФЛА Георги Павлов: Спирането на вписването създава рискове пред БФЛА
Чете се за: 05:02 мин.
Павел Здравков не успя да намери място във финала на 3000 м с препятствия на еврошампионата до 20 г. в Тампере Павел Здравков не успя да намери място във финала на 3000 м с препятствия на еврошампионата до 20 г. в Тампере
Чете се за: 00:27 мин.
Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина на еврошампионата за юноши и девойки до 20 г. Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина на еврошампионата за юноши и девойки до 20 г.
Чете се за: 01:05 мин.
Християн Касабов си осигури място на полуфиналите на европейското първенство по лека атлетика до 20 г. в Тампере Християн Касабов си осигури място на полуфиналите на европейското първенство по лека атлетика до 20 г. в Тампере
Чете се за: 00:37 мин.
Петима българи ще стартират днес на европейското първенство по лека атлетика до 20 години Петима българи ще стартират днес на европейското първенство по лека атлетика до 20 години
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Полицията във Варна засече 21 непълнолетни в заведения край морето Полицията във Варна засече 21 непълнолетни в заведения край морето
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г....
Чете се за: 04:22 мин.
Общество
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Слънчево и горещо време през следващите дни
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ